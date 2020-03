Résumé des blessures du Bayern: Süle fait du boulet, Lewandowski dans les délais, Perisic sur le point de reprendre l’entraînement en équipe

Le Bayern Munich n’a-t-il jamais une longue liste de blessures? Même avec le nombre d’absents importants du Bayern, ils ont joué certains de leurs meilleurs matchs de football de la saison ces dernières semaines, et il y a des nouvelles positives du front des blessures de Sabener Strasse!

Par kicker, Niklas Süle a commencé à travailler la balle au rythme pour la première fois. Après avoir repris la course sur le terrain il y a deux semaines, il a commencé aujourd’hui à faire des exercices avec le ballon à ses pieds, même par temps orageux à Säbener Strasse. Le défenseur central imposant a exprimé sa joie de cette étape importante dans sa récupération de sa déchirure du ligament croisé:

Après plus de quatre mois, cela fait du bien de retrouver le ballon. C’est vraiment fantastique. Il aurait pu neiger aujourd’hui ou (Storm) Sabine aurait pu revenir, mais je m’en fichais. Je suis juste heureux de m’entraîner à nouveau avec le ballon et de faire les prochaines étapes de ma rééducation.

Tous les deux Javi Martinez et Lucas Hernandez a également effectué des quarts de travail sur le terrain d’entraînement pendant que le reste de l’équipe avait une journée de congé. Martinez venait de faire son retour de blessure pour faire partie de l’équipe contre Hoffenheim le week-end dernier, mais n’était pas un sous-marin inutilisé dans ce match et dans la victoire du Bayern sur Schalke dans le DFB-Pokal. Hernandez est entré en jeu sous Hoffenheim, mais n’était pas dans l’équipe pour faire face à Schalke en raison d’un léger problème de ligament.

Ivan Perisic a poursuivi son rétablissement d’une cheville cassée au début de février. Il a commencé l’entraînement aux poids réduits et devrait reprendre l’entraînement en équipe à un moment donné la semaine prochaine. Le derby bavarois de ce week-end contre Augsbourg pourrait être trop tôt pour Kingsley Coman pour revenir, mais l’ailier français a effectué des exercices de course intensifs avec une surcharge progressive sur sa cuisse, qu’il a légèrement tirée lors de la victoire du Bayern en Ligue des champions à Chelsea. Hansi Flick a déclaré qu’il pourrait être disponible dès ce dimanche, mais cela reste discutable.

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Il ne devrait pas non plus être surprenant que (le bizarrement en forme) Robert Lewandowski’S le rétablissement se déroule comme prévu. La date cible de son retour est le Klassiker du 4 avril contre le Borussia Dortmund. L’attaquant devrait subir une IRM aujourd’hui pour examiner de plus près le tibia et le genou, où la fracture s’est produite.