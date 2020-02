Résumé du match (Primera Iberdrola): Madrid CFF 3 – 4 CD Tacón

Dimanche, Tacón a joué son match le plus amusant de la saison. C’était le derby; la plus grande rivalité pour les adeptes de Tacón. La relation entre les deux parties est tellement antagoniste, le CFF de Madrid a refusé de jouer un tournoi en 2017 si Tacón rejoignait. En conséquence, le stade Matapiñonera était bondé de monde qui attendait avec impatience le début du spectacle.

Thaisa et Lorena ont été sanctionnées pour ce match et ont donc été retirées de la formation. Défensivement, l’équipe a gardé une formation 1-4-4-2 comme le montre l’image, mais, offensivement, Aznar est revenu à un 1-4-2-3-1, avec Jakobsson en haut et Malena, Asllani et Jessica derrière sa.

Madrid CFF et Tacón

Le Madrid CFF a commencé à dominer le match. Ils ont maintenu une haute presse bien exécutée que Tacón a du mal à surmonter. Dans les dix premières minutes, l’équipe adverse avait des chances très claires qui ont été dégagées par Yohana entre les poteaux. Le Madrid CFF a finalement profité de cette création fortuite à la 14e minute avec une excellente tête de Valeria Cantuario.

Tacón a eu recours à de longues balles pour percer la défense de Madrid et finalement une de ces passes a payé, atterrissant aux pieds de Sofia Jakobsson. Le Suédois a réussi à trouver le but grâce à une superbe frappe en solo. De ce moment jusqu’à la fin de la première mi-temps, nous avons vu Tacón prendre le contrôle du match. Nous avons entrevu ce que Kosovare Asllani peut apporter à la table une fois que Tacón aura une équipe suffisamment qualifiée pour conserver la possession et avoir plus de fluidité lors du déplacement du ballon; elle a coordonné l’offensive, portant le ballon sur le terrain et donnant des passes acérées à ses collègues. Finalement, avec 4 minutes à faire pour terminer la première mi-temps, c’était à son tour de marquer et elle était aidée par Jakobsson.

Mais le plaisir n’avait pas encore commencé. Après le début de la seconde mi-temps, le Madrid CFF a marqué deux buts en 10 minutes. Les deux buts étaient dus à des erreurs défensives à l’arrière. Notamment, Daiane a eu du mal à revenir en arrière et était souvent hors de position. À partir de ce moment, ce fut une bataille égale jusqu’à la fin du match. C’est Esther qui a changé la donne pour Tacón; elle a placé Osinache Ohale pour une tête à la 76e minute et a marqué un coup franc direct dix minutes plus tard pour donner à Las Blancas leur victoire de retour.

Ce fut de loin la victoire la plus célébrée de la saison pour Tacón. C’est vraiment la plus grande rivalité pour Las Taconeras et il est dommage que la bataille des droits de streaming ait empêché le public de profiter du jeu. Nous ne pouvons qu’espérer que la situation sera bientôt réglée.

Dans l’attente du prochain match de championnat:

Ainoa Campo a reçu son cinquième carton jaune de la saison et, par conséquent, elle ne sera pas disponible pour le prochain match à domicile contre Valence.

Le prochain match de Tacón sera la huitième de finale de La Copa de la Reina à domicile contre Rayo Vallecano le 11 février.