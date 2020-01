Résumé du match: Sporting de Huelva 1 – 3 CD Tacón

Tacón a affronté son premier match à l’extérieur de 2020 après avoir eu deux résultats extrêmement différents lors de ses deux derniers matchs à domicile: une victoire confiante de 5-1 contre Séville et une décevante défaite de 0-6 contre le Barça.

Las Blancas a affronté le Sporting de Huelva aujourd’hui, mais comme il s’agissait d’un match à l’extérieur, il n’a pas été possible de le diffuser.

Après la performance décevante d’Ana Valles la semaine dernière, David Aznar a donné au gardien de but Yohana une chance entre les poteaux. Il semble que l’équipe ait maintenu sa formation habituelle 4-4-2 avec Jakobsson et Lorena en tête. Ainoa, qui a été utilisé comme défenseur central pendant la majeure partie de la saison, a été déplacé sur le flanc droit, laissant Ohale et Daiane comme défenseurs centraux.

Formations de départ

Tacón a réussi neuf coups de pied de coin en première mi-temps, mais n’a pas pu en tirer parti. Thaisa a finalement ouvert la feuille de match pour Tacón à la 48e minute. Le Patri Ojeda du Sporting de Huelva égalisait à la 63e minute mais Jakobsson donnait de nouveau l’avantage à Las Blancas cinq minutes seulement après. L’attaquant suédois a aidé Thaisa, a marqué et a même mérité un penalty de dernière minute qui a été compensé par son compatriote Kosovare Asllani. Encore un jour au bureau de Sofia Jakobsson.

Las Blancas est neuvième de la Ligue et affrontera EDF Logroño au Ciudad Real Madrid dimanche 26 janvier à 16h30 CET.