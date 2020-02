Résumé et buts de Betis-Mallorca de LaLiga

Les habitants de Villamarín sont partis en colère. Très en colère. Pas à cause du spectacle qu’ils avaient vu sur l’herbe mais à cause de l’issue du jeu fou. Un tirage de plus, un jour de plus sans gagner. Un 3-3 qui ne contenait pas un Majorque qu’il a vu comme deux fois en tête du tableau de bord. Deux pénalités en première mi-temps les ont condamnés.

21/02/2020

Agir à 23h22

CET

BET

Betis

Oaks; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William (Aleñá 73 ‘), Guardado (Raúl García 87’); Joaquín (Tello 78 ‘), Canales, Fekir et Loren.

Majorque

Reine; Puits (Sedlar 82 ‘), Valjent, Raíllo, Koutris (Gámez 31’); Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Baba (Junior Lake 68 ‘), Kubo; Cucho Hernández et Budimir.

Buts

0-1 M.16 Cucho, 1-1 M.19 Channels, 1-2 M.27 Budimir, 2-2 M.35 Fekir, 3-2 M.48 Joaquín, 3-3 M.70 Kubo.

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure) T.A .: Bartra (68 ‘), Aleñá (90’) / Gámez (58 ‘).

Incidents

Stade Benito Villamarín.

Le besoin de Majorque a été imposé dans les premières minutes et la récompense est venue sous la forme d’un superbe but de Cucho. Le Colombien a terminé avec une volée spectaculaire, un jeu que Kubo avait inventé avec une qualité de conduite à la portée de quelques-uns. Villamarín était nerveux.

Un coup de sifflet et cet éternel «run-run» qui vit installé dans le stade Betic cette saison. Heureusement, cela a duré peu pour le beticismo car Fekir a été démoli dans la zone dans une pénalité incontestable. Cela n’allait pas faire échouer les chaînes qui trompaient Manolo Reina dans le coup. Le côté grec a dit tout. Le travail des îles Baléares a duré une minute.

L’égalité s’est bien passée pour l’équipe andalouse qui a enfermé Majorque stupéfait. Carvalho, Fekir ou un tir de Loren au bâton ont commencé à prédire le deuxième de Rubi. Mais comme c’est le football et non les mathématiques, ce qui est arrivé est le deuxième des «vermilions». Une triangulation entre les Cucho, Kubo et Budimir s’est terminée par un tir avec revers inclus du Croate. Une merveille de but démontrant que les options de salut des Baléares passent par ce trident.

Mais ce que les grévistes ont donné aux défenseurs a été retiré. Si la première pénalité était claire, la seconde était un accident. Mais ça l’était aussi. Une main qui a permis à Fekir de remettre les planches et redonner des ailes à Rubi. Des montagnes russes à Benito.

Il n’a pas changé le script dans une seconde moitié qui a commencé avec le but de Joaquin qui a une fois de plus déclenché la joie des fans vert-blanc. Mais encore une fois, quand Betis allait mieux, la cruche d’eau froide est arrivée. Kubo, qui est génial, a lâché un coup que Joel a chanté. Le ballon a pleuré mais est entré.

Les rôles ont de nouveau changé et l’équipe des Baléares a eu plus de chances de remporter sa première victoire à domicile. La possibilité pour le Betis de rompre la mauvaise séquence n’est pas venue aussi. Au revoir l’Europe?.