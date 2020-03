Résumé et buts de Dortmund-Freiburg (1-0) match du tour 24

Dortmund ne pouvait pas échouer et c’est ce qu’il a fait. Sans frapper et sans jeu brillant, ceux du bassin de la Ruhr ont suffi à un solo de Sancho pour remporter une victoire qui les maintient dans le combat. Favre a décidé de laisser Haaland sur le banc et l’a manqué. Il a pu condamner avant un match qui aurait pu être compliqué sans le manque de visée de Fribourg ci-dessus. Il a rejoué ce Borussia avec le feu et a failli brûler.

29/02/2020 à 17:37

CET

Albert Grace

Dor

FRI

Dortmund

Bürki; Piszczek, Hummels (Akanji, 46 ‘), Zagadou; Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro; Sncho, Hazard (Reyna, 80 ‘) et Brandt (Haaland, 63’).

Freiburg

Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz (Schlotterbeck, 86 ‘); Schmid, Haberer (Keitel, 47 ‘), Hofler, Gunter; Sallai (Höller, 70 ‘), Petersen et Grifo.

Arbitre

Robert Hartmann T.A .: Emre Can (68 ‘).

Incidents

Signal Iduna Park (78 000 spectateurs).

La photo de Favre était le grand dominateur du match. Déjà depuis le début. Sans référence ci-dessus et avec une équipe pleine de mediapuntas, Dortmund était aux commandes et il n’a pas fallu longtemps pour prendre de l’avance sur le tableau de bord contre un adversaire qui ne pouvait que se défendre. Les bons gars étaient associés et Sancho a terminé le jeu dans le deuxième costume. 14 buts et 14 passes décisives en anglais dans cette Bundesliga. Presque rien.

Les deux convenaient à Dortmund, qui restait le protagoniste de la rencontre. Malgré cela, le rival se réveillait lentement. Ce fut d’abord Grifo qui a eu un très clair et puis tout Fribourg a pu avancer et sortir de la pression. Dortmund a reculé, mais contre lui, comme toujours, il a pu tuer le match.

Dans la reprise, l’image de Streich est restée ferme jusqu’à ce que Dortmund décide de mettre une marche de plus au parti. Ceux du bassin de la Ruhr ont réussi à coincer leur rival et ont eu des opportunités pour ne pas avoir à souffrir dans les dernières minutes. Hakimi a tiré sur la barre transversale, Brandt a été abattu de face et Sancho et Hazard perdaient encore des points.

Même l’entrée de Haaland n’a pas permis de clore le score et l’espoir est venu sur la côte de Fribourg, qui avait une tête franche de Petersen pour égaliser le match et dynamiter la Bundesliga. Mais Piszczek est apparu et le danger est passé. Victoire vitale