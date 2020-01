Résumé et buts de Eibar-Granada de LaLiga du 18e tour

L’Eibar est revenu pour la maison de Noël. Celui qui vous serre, celui qui noie le rival et celui qui, en plus de bien se défendre, vous termine dans les opportunités qu’il a. L’efficacité et le triomphe d’Ipurua qui clôturent l’année sont revenus coupant une séquence de cinq matchs consécutifs sans gagner, quatre d’entre eux ont perdu.

20/12/2019

Eibar

Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Martínez, Carlos Neva (Darwin 56 ‘), Gonalons, Eteki, Vadillo (Adrián 56’), Doors (Álex Martinez 76 ‘), Soldier et Carlos Fernández.

Grenade

Dmitrovic, Tejero, Oliveira, Bigas, Cote, Pedro León, Edu Expósito, Escalante (Diop 87 ‘), Inui, Sergi Enrich (Quique 73’) et Kike García (Charles 37 ‘).

Buts

1-0 M.21 Sergi Enrich, 2-0 M.25 Kike García, 3-0 M.86 Inui.

Arbitre

González Fuertes (Asturien) T.A .: Sergi Enrich (45 ‘), Escalante (55’), Pedro León (77 ‘) / Duarte (56’)

Et que Grenade pouvait changer le signe du jeu au premier changement, mais Carlos Fernández a joué dans l’un des échecs de l’année en lançant un ballon qui n’avait qu’à être poussé. De là, plus de frayeur pour les armuriers qui ont implanté leur domaine et qui ont vu comment Sergi Enrich a terminé un précieux jeu collectif pour marquer son premier but en neuf mois. Ils l’ont manqué.

Les fans d’Eibar ne s’étaient pas calmés après le but de Sergi que Kike remette la folie d’Ipurua sur un jeu où la passivité défensive de Grenade a fait des ravages. Les Andalous ont perdu ce point d’être impliqués dans le jeu qui les a menés à la tête de la table dans les premiers jours.

Rui Silva avec quelques interventions a gardé l’équipe Nasrid en vie Il avait vécu l’une de ses pires premières parties de la saison mais la pire. Débordé partout.

Le combat en seconde période a été égal mais ceux de Diego Martínez ont commencé à gêner davantage le but de Dmitrovic. Surtout dans la dernière partie du jeu lorsque la pression de l’Eibar a disparu et que les espaces à la fin, même lorsque Soldier est tombé sur le groupe à plusieurs reprises, ont fait peur aux locaux comme un coup de fouet de Darwin qui a presque démantelé le but.

Dans les meilleures minutes, Inui de Diego Martínez est arrivé et a mis la signature finale sur le match avec le troisième. Une seule victoire lors des huit derniers matchs pour une Grenade qui a dégonflé le globe dans lequel elle vivait.