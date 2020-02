Résumé et buts de Gênes-Latium Serie A

Accrochez-vous à vos options et attendez la brochette de la Juventus. Il n’en reste plus pour la Lazio qui est déjà en mode «lapa» derrière les bianconeri dans le combat de Serie A. Le triomphe à Gênes laisse à nouveau la distance entre le premier et le deuxième de la ligue en un seul point. L’Inter peut également être accroché lorsqu’il conteste son jeu reporté par le coronavirus. En ce moment, il regarde cinq points de l’ensemble de Rome.

23/02/2020 à 15:40

GEN

LAZ

Gênes

Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (Iago Falqué 58 ‘), Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Favilli (Pandev 58 ‘), Sanabria (Destro 74’).

Latium

Strakosha; Radu, Vavro, Patric; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (Cataldi 54 ‘), Luis Alberto, Jony (Lazzari 62’); Caicedo (sangle 54 ‘), immobile.

Buts

0-1 M.2 Marusic, 0-2 M.51 Immobile, 1-2 M.57 Cassata, 1-3 M. 71 Cataldi, 2-3 M.90 Criscito.

Arbitre

Fabio Maresca (Italie) T.A .: Masiello (28 ‘), Soumaoro (69’) / Leiva (20 ‘), Strakosha (75’).

Le déplacement toujours maladroit vers Gênes a commencé à s’installer sur la voie rapide. Marusic, dans une démonstration de griffe et de lutte pour une balle qui semblait perdue, il a fini par se faufiler la balle au fond des filets alors qu’ils avaient à peine joué deux minutes du match. Un fait qui n’a pas profité au jeu de ceux de Simone Inzaghi qui n’a pas créé d’occasions claires de mettre dans le second.

Celui qui n’a pas manqué le rendez-vous, déjà en seconde période, était un Immobile qui veut la botte d’or comme la cerise sur une saison de rêve pour lui et son équipe. Un cadeau défensif sur le front a permis au «tueur» italien d’ajouter sa 27e cible en Serie A cette saison. Un scandale de chiffres.

Mais même si le match semblait clos, la Lazio a dû souffrir. Une demi-heure à la fin, l’équipe locale a réduit les distances au moyen de Cassata. Un but qui sera sûrement parmi les meilleurs de la journée avec un premier tir qui s’est envolé directement pour l’équipe de Strakosha.

Pour terminer les minutes de transition et de nervosité, Danilo Cataldi. Le milieu de terrain a mis le troisième à 19 minutes pour la finale et a condamné le crash. Criscito le temps déjà ajouté a marqué le deuxième pour les Génois depuis le point de penalty. Une peine maximale révisée par le VAR. Ce n’était pas suffisant. Il est arrivé trop tard.