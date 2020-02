Résumé et buts de Grenade-Valladolid (2-1)

Valladolid a revendiqué son statut de roi de la cravate avec un autre «x & rdquor; lors de sa visite à Grenade & mldr; pendant 96 minutes. Dans un duel passionné et intense, avec sa dose de controverse, Portes Antonio est venu à la rescousse de la demi-finaliste de la Copa del Rey après le but du drapeau, l’un des meilleurs à ce jour cette saison, de Sergi Guardiola. Avec tous les poissons vendus, un compteur mortel permis Carlos Fernandez, sur la cloche, déchaînez l’euphorie dans le New Los Cármenes. Retour des cloches et de la folie totale parmi les fans rouges et blancs.

15/02/2020

Agir à 23h18

CET

Andrés Fernández

GRA

VLD

Grenade

Rui Silva; Víctor Díaz (Antonio Puertas, 61 ‘), Germán, Antonio Martínez, Neva; Gonalons, Yangel Herrera; Foulquier, Gil Dias (Darwin Machís, 53e), Vadillo (Fede Vico, 72e); Carlos Fernandez

Valladolid

Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Raúl García; Óscar Plano (Antoñito, 93 ‘), Alcaraz, Fede, Toni Villa (Rubio, 76’); Enes Ünal et Sergi Guardiola (Míchel, 79e).

Buts

0-1 M. 56 Sergi Guardiola. 1-1 M. 82 Antonio Puertas. 2-1 M. 96 Carlos Fernández.

Arbitre

Martínez Munuera (valencien). TA: Foulquier (16 ‘), Carlos Fernández (31’) / Fede (11 ‘), Óscar Plano (45’).

Campagne

Nouveau Los Cármenes. 15 782 spectateurs.

La fatigue de la première étape de la copera en demi-finale à San Mamés l’a amenée à Pairo à Grenade. Loin de s’enfermer pour les voir arriver, l’équipe de Diego Martínez Il a entraîné un choc qui, jusqu’à la pause, était désespéré en termes de fautes. Avec la permission d’un Valladolid collaboratif, les Andalous ont proposé une jambe forte, une perte de temps, une certaine tension, un taux d’interruptions plat et beaucoup de contacts à la limite. Sans être sale, la première mi-temps était absolument verrouillée, pleine de «croquettes» dans le vert de Los Cármenes, comme si elles étaient toutes les deux sur le fil. Juste un centre pistonudo pour Carlos Fernandez effacé par Salisu, central qui frappe à la porte des premières épées de LaLiga, et quelques actions avec le ballon arrêté, et sinon, elles ont transféré la pression du centre du terrain vers les zones.

Le retour du personnage nasride

Le jeu s’est accéléré après le repos. Maintenant sans demi-mesure. Là, les annonces ont été placées par Grenade, mais l’objectif était le pucelano. Sergi Guardiola Il a transformé une longue balle sans danger apparent en un scandale, avec un angle gauche et sans espace et minuscule, que joue le billard, ce qui a surpris Rui Silva. Dans le plus pur style Vieri ou Roberto Carlos.

La chose la plus appétissante était de passer en mode conservateur, mais l’équipe de Sergio Gonzalez Il a décliné l’offre succulente et a ensuite soumis une Grenade touchée par le coup inattendu de l’attaquant de Jumillano. Les pucelanos ont géré le passage du temps comme le prescrivaient les chanoines, tandis que les rojiblancos ont souffert de l’absence de fraîcheur des jambes, ignorant quelle est l’usure des compétitions pendant la semaine à ce stade.

Mais bien sûr. Le gène compétitif, ce désir gagnant qui s’est établi Diego Martínez dans la Taifa de Grenade, il est sorti à temps. Portes Antonio, la moitié avec l’épaule centrale avec la tête, il a pris son coup au filet pour profiter d’une paroisse qu’il continue de savourer. Et ce que je vais te hanter brune. À la dernière minute de l’addition, avec tous les poissons vendus, la Grenade a monté un compteur mortel qui Carlos Fernandez Il a ramassé, tourné et cloué son pied gauche pour terminer un retour épique et spectaculaire des Andalous. Délire total dans le Nouveau Los Cármenes.