Résumé et buts de Heerenveen-Ajax (1-3)

La crise d’Ajax est terminée. L’ensemble de Erik Ten Hag, venu de son retrait de la finale des Pays-Bas après avoir chuté contre Utrecht, la Ligue Europa contre Getafe et perdu quatre de ses cinq derniers matches, a rompu son mauvais temps pour continuer au sommet de l’Eredivisie. Ceux d’Amsterdam ont dû gagner pour ne pas être dépassés dans le classement par l’écrasante AZ Alkmaar, et ils l’ont atteint non sans souffrance et colère en colère au milieu.

07/07/2020 à 22h45

CET

Heerenveen

Bednarek; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Veerman, Faik (Hajal, 72 ‘), Kongolo; Halilovic (Odgaard, 72 ‘), Ejuke et Van Bergen.

Ajax

Onana; Dest, J. Timber (Edson Álvarez, 82 ‘), Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez; Tadic, Ziyech (Gravenberch, 69 ‘), Promes; Traoré (Huntelaar, 85e).

Buts

0-1 M. 57 Tadic. 0-2 M. 60 Tadic. 0-3 M. 63 Promesses. 1-3 M. 68 Van Bergen.

Arbitre

Manschot TA: Kongolo / Timber.

Les débuts de Jurriën Timber, Centre de 18 ans, a été la note la plus en vue dans l’antichambre d’un match très tendu dans les rangs de l’Ajax. Une crise de résultats, d’humeur et de sport, qui a sauté dans les airs avec la énorme réprimande de Dusan Tadic à Sergiño Nest au milieu du jeu, aux yeux de tous. Dusan Il a fait face à son compagnon et a crié à tout sauf joli, montrant l’état de nerfs et de tension que l’Ajax traverse. Cette action, et les difficultés à battre un jeu déprimé en soi depuis début février, ont facilité le travail de Heerenveen à Abe Lenstra jusqu’à la pause.

Mais Ajax dans l’Eredivisie est très bien Ajax. Et Tadicbeaucoup Tadic. Le Serbe a semblé se calmer après le combat, et dans un pispas il a donné une victoire balsamique à ses coéquipiers. Marqueur d’odeurs au service de ceux de J’ai hag d’abord avec un coup de chasseur, l’instinct, puis en démontrant qu’il sait où se tenir quand il s’agit de marquer, en poussant un flipper dans le filet dans la zone locale dans un coin.

La tempête a éclaté et l’Ajax a tout emporté provoquant un ulcère. En six minutes, trois buts et une autre chose papillon. Promesses Il a rejoint le parti devant l’incroyable passivité défensive de l’équipe Jansen.

Les Heerenveen ont tenté de récupérer. Van bergen Il a rattrapé un renoncement à “Ajacied” et a terminé un par deux, traversant bien le tir. Et là, parce qu’alors il pagayait à contre-courant, sans options pour obtenir quelque chose de positif. Victoire balsamique pour l’Ajax.