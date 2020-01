Résumé et buts de la Roma

La capitale italienne n’a pas de propriétaire. Rome et Latium Ils ont signé les tables dans un match dominé par les «Giallorossi». Dzeko avancé au «Loba» et Acerbi il a correspondu peu de temps après pour «les aigles». Les deux buts avant la pause, tous deux facilités par les erreurs des archers. Soulignez également le «fair-play» sur le green malgré l’intensité brutale et les spectaculaires «typhons» dans les tribunes.

26/01/2020 à 20:03

CET

X. Serrano

ROM

LAZ

Rome

Pau López; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola (Kolarov, 83 ‘); Veretout (Pastore, 90 ‘), cristal; Ünder, Pellegrini, Kluivert (Perotti, 81 ‘); Dzeko

Latium

Strakosha; Luiz Felipe (Patric, 46 ‘), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (Parolo, 71 ‘), Lulic; Immobile et Correa (Caicedo, 75 ‘).

Buts

1-0 M. 26 Dzeko. 1-1 M. 34 Acerbi.

Arbitre

Gianpaolo Calvarese. T.A: Dzeko (53 ‘), Kolarov (87’) / Luiz Felipe (40 ‘), Milinkovic-Savic (64’), Lulic (83 ‘).

Peu valait la Latium ont enchaîné 11 victoires consécutives et 13 matchs sans perdre. Était le Rome qui a envoyé la rencontre et l’a fait à partir du bip initial. Le cuir était le sien, «les aigles» reliaient à peine trois passes ou regardaient en territoire ennemi. Les «giallorossi» ne pouvaient cependant pas générer de risques de danger évidents. Bien plantés, ceux de Inzaghi ils ont attendu l’occasion de contre-attaquer.

Cette guerre de positions est sortie victorieuse, dans un premier temps, avant la demi-heure du côté «giallorosso». Avant la saturation des jambes au bord de la zone, Cristal Il a attiré une cargaison pompée à l’arrière des usines. Strakosha se précipita et Dzeko Il a envoyé le ballon avec la couronne au fond du filet.

La morsure du ‘Louve‘foiré le Latium. Fràgil, l’équipe de Simone Inzaghi Il a été sauvé par le second. Premier Luiz Felipe et après Radu ils ont sauvé sous les bâtons les coups de Ünder et Dzeko, le plus actif et incisif des attaquants sur le green. Sur le banc, Florenzi Il a mis ses mains sur sa tête.

L’embouteillage «biancocelesti» était monumental. Luis Alberto e Immobile Ils n’ont pas touché le ballon. Ils ont peint grossièrement pour Latium jusqu’à ce que Pau Lopez Il a commis une erreur surréaliste qui fait déjà partie de l’histoire des derbies romains. Dans un corner, l’ex-compagnon a tenté de frapper une balle pompée qui allait se coincer. Avec une telle malchance que le cuir est parti en direction du but, où Acerbi Il a profité du cadeau.

Ensuite, le parti est entré dans une phase sans propriétaire, va et vient. Il a frappé le Rome, qui a percuté le poteau dans un croisement à droite de Pellegrini de face. La rencontre avec la proéminence du VAR. L’exblaugrana Patric, nouvellement incorporé après la pause, est tombé involontairement Kluivert dans la zone Après l’avoir examiné à l’écran, l’arbitre a rejeté la peine maximale.

Les ‘giallorossi’ portaient également la voix chantée dans le deuxième acte, mais ils trouvaient difficile de traduire leur supériorité en danger. Ünder Il a demandé de briser la monotonie dominante, très déséquilibrée à partir de l’aile droite. Mais les chances étaient Dzeko, qui a rencontré deux fois Strakosha.

Peur Inzaghi ajout de muscle dans la moelle épinière et retrait Luis Alberto pour la colère monumentale de l’espagnol. Peu, très peu offert un Latium qui a profité de la dernière chance du match dans un tir lointain de Milinkovic-Savic Cela a été franchi. Au final, répartition des points de peu de valeur pour les deux ensembles.