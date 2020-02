Résumé et buts de la Roma-Gent de la Ligue Europa

Après avoir enchaîné cinq matchs consécutifs sans gagner, trois défaites consécutives en Serie A, Rome a cherché en Europe une astuce pour calmer les eaux. Trop pressé la victoire pour tirer des conclusions positives mais Rome a gagné pour briser la mauvaise séquence. Le Gent a planté le visage mais un but de Carles Pérez à ses débuts en titre a suffi à Paulo Fonseca.

20/02/2020

À 23h51

CET

Arnau Montserrat

ROM

GNT

Rome

Pau López; Spinazzola (Santon 69 ‘), Smalling, Fazio, Kolarov; Crystal, Veretout; Carles Pérez, Pellegrini (Mkhitaryan 79 ‘), Perotti (Kluivert 79’); Dzeko

Gent

Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu, Mohammadi; Kums (Marreh 90 ‘), Owusu, Odjidja-Ofoe; Bezus (Chakvetadze 74 ‘), Jonathan David, Depoitre.

Arbitre

Georgi Kabakov (Bulgarie). T.A.: Smalling (65 ‘) / Bezus (35’)

Incidents

Stade olympique de Rome

Rome allait bien avec le désir d’être aimée par son peuple. La première demi-heure des Romains a été plus que acceptable avec des occasions pour Dzeko et le but de Carles Pérez à la 13e minute. Une perte impardonnable de l’équipe belge a permis à un Veretout qui combiné avec Dzeko pour Sarajevo de lui donner main dans la main à l’ancienne équipe du Barça qui n’a pas pardonné.

La Gent s’est améliorée au fil des minutes et a envoyé deux avis dangereux qui ont réveillé l’Olympique de Rome qui a tremblé lors des premiers pitos du match. Ceux de Paulo Fonseca sont sortis davantage en seconde période et ont eu la chance de terminer la tâche. Un bâton de cristal le point culminant.

Mais comme en première mi-temps, l’équipe belge, n’ayant rien à perdre, s’est lancée à égalité. Ils ont encore apprécié quelques approches dangereuses mais le résultat n’a pas bougé. Sans beaucoup de matelas, mais Rome voyagera avec un résultat positif. Cela ne vaut pas la peine de s’endormir.