Résumé et buts de l’Atalanta-Valence de la Ligue des champions

Valence reviendra d’Italie avec le sentiment d’être renversée. L’Atalanta est apparu à San Siro sans montrer ni l’intention de se serrer la main. Tout le contraire. L’équipe Gasperini a été une gifle à main ouverte dès la première minute qui a surpris le che, débordé et incapable de comprendre ce qui se passait. Un coup dur que Cheryshev adoucit avec un but qui, au moins, permettra de jouer à Mestalla en pensant à l’épopée. Retournez-vous.

19/02/2020

Loi du 20/02/2020 à 00:24

CET

ATL

VAL

ATALANTA

Gollini, Toloi, Palomino, Caldara (Zapata, 75 ‘), Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (Tameze, 91’), Ilicic et Alejandro Gómez (Malinovski, 80 ‘).

VALENCIA

Doménech, Wass, Mangala, Diakhaby, Gayá, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Guedes (Cheryshev, 64 ‘) et Maxi Gómez (Gameiro, 73’).

BUTS

1-0, Hateboer (16e). 2-0, Ilicic (42e). 3-0, Freuler (57e). 4-0, Hateboer (63e). 4-1, Cheryshev (66e).

ARBITRE

Michael Oliver (Angleterre). T.A.: Hateboer (79 ‘).

INCIDENCES

Match correspondant au match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions disputé à San Siro devant 44 236 spectateurs.

L’Atalanta a rapidement commencé à expliquer ce qui se passe en Ligue des champions. Il a joué une première mi-temps presque parfaite basée sur un football énergique, sans pause, sans permettre à son rival de reprendre son souffle. Valence a été dépassé (et surpris) par l’équipe de Gasperini, menée par un Papu Gómez qui a attrapé le ballon, s’est déguisé en tour de passe-passe et l’a caché. Il est apparu et a disparu au rythme fixé par l’Argentine. Cela a provoqué dès le duel une faute commise à l’avant de Parejo qui a renversé la barre transversale. Première notification.

Le deuxième est venu en cinq minutes. Les Papous l’ont mise sur Ilicic, qui l’a mise sur Pasilic, qui n’a fait qu’empêcher une main salvatrice de Doménech. Il n’y a pas eu de troisième avertissement. Hateboer, de l’intérieur de la zone, a ouvert le marqueur avec une définition précise. Seul Atalanta, avec une pression suffocante et arrivant dans la zone du che avec une armée de chemises, a joué le jeu. Valence cherchait des seaux pour vider un navire naufragé en Italie. Mais ceux de Celades ont décidé de résister, ce qui, bien des fois, est une victoire.

Guedes a eu quelques chances d’égalité, mais le meilleur était Ferran Torres, le plus intelligent de la catégorie. Il a été planté dans la région de Gollini et, alors que le monde attendait un laissez-passer, il a bien tiré sur la traverse. Le jeu méritait le but, mais le football ne comprend pas ces choses. Gagnez qui marque le plus de buts. Et les Atalanta se sont accrochés à cette loi non écrite avec la force d’un mourant qui résiste à aller plus loin. Les Champions valent bien la sueur de sang. Après avoir cédé quelques mètres, il les a récupérés en frappant avec un maillet en acier. Ce n’est que de cette façon que le canon d’Ilicic peut être défini de face. Il s’est débarrassé de son marqueur et a lâché le fouet. Doménech ne pouvait que toucher le ballon et le dévier juste assez pour rendre le but encore plus beau qu’il ne l’aurait été.

Celades n’a rien pu changer pendant la pause et l’Atalanta, grandi géant, transformé en rouleau peint de rayures bleues et noires, a intégré son rival. Papu portait toujours des gallons de maréchal, mais c’est Freuler, de face, qui a tracé un chemin en forme d’arc par lequel le ballon a traversé pour se faufiler dans le but de Doménech. Quelle beauté d’un seul coup! Valence a poursuivi l’ombre de l’ombre des footballeurs italiens. Et, pour aggraver les choses, ce qui n’est pas autorisé à échouer en Europe a échoué. Ferran Torres, seulement contre Gollini dans la surface, lâche et sans conviction pour que le but reste le ballon sans problème.

Bien au contraire d’Atalanta. Hateboer entra comme un poignard par l’aile droite, courut, courut et continua de courir devant la passivité de la défense valencienne. Il a planté dans la zone et a tiré violemment. La chambre. Même le VAR n’avait pas le nez pour arrêter le tir du Néerlandais. San Siro se frotta les yeux et rugit follement. Il n’y en avait pas moins. Son équipe démontrait en Europe pourquoi il est le meilleur buteur de la Serie A avec 63 buts, huit de plus que le deuxième, la Lazio.

De là, Valence a été lancée à la recherche du but qui les mettait à égalité, ce qui a permis aux Celades de jouer le retour avec des options. Il est arrivé bientôt, le travail de Cheryshev, avec un tir serré du front de la région. Tout n’était pas perdu, même si toute erreur était déjà mortelle. Cheryshev l’avait de nouveau, cette fois de l’intérieur de la zone, mais Gollini semblait sauver son équipe. L’équipe du che avait réagi avec fierté. Abandonner n’est jamais une option.

De là à la fin, il y a eu des changements, les deux équipes ont décidé de cacher leur centre du terrain sous le tapis et c’est ce que Dieu veut. Parce qu’il pourrait y avoir plus de buts, des deux côtés. Valence est arrivée fréquemment et les Italiens s’y sont opposés avec de mauvaises intentions. Mais il ne s’est rien passé d’autre.