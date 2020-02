Résumé et buts de Lazio-Bologne (2-0)

La Lazio a enchaîné la quatrième victoire consécutive pour reprendre le leadership de la Serie A. Virtuelle, oui, car elle a un jeu plus que la Juventus à cause du report de l’affrontement entre Veccia Signora et Inter. La menace du coronavirus en Italie marque ce 26e jour à Calcium qui a commencé par un triomphe contesté du céleste sur Bologne.

Latium

Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu, Lazzari; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva; Luis Alberto (Parolo, 61 ‘), Jony, Correa (Cataldi, 75’); Immobile (Cancelo, 84 ‘).

Bologne

Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (Skov Olsen, 71 ‘), Denswil; Poly, Schouten (Sansone, 58 ‘), Orsolini (Santander, 59’); Soriano, Barrow et Palace.

Buts

1-0 M. 18 Luis Alberto. 2-0 M. 21 Sangle.

Arbitre

Rosario Abisso. TA: Radu / Bani, Schouten, Danilo et F. Santander

De la saison 98-99, la Lazio n’était pas un leader au jour 26. Un fait que ceux de Inzaghi Ils voulaient changer à tout prix, et pour y parvenir, ils ont utilisé leur début de jeu spectaculaire, une pincée de fortune et le VAR.

Immobile a donné une continuité à un compteur initié par Laisse et le ballon atteint Luis Alberto. Le milieu de terrain espagnol, qui frappe encore et encore aux portes de le rouge de Luis Enrique, il a frappé un front subtil et inapplicable de face qui, ajusté, s’est glissé dans l’objectif de Skorupski. À peine trois minutes plus tard, Soriano a pardonné la cravate au corps à corps avec Strakosha, un objectif chanté. Il Tucu Correa, avec la collaboration d’une défense dans son tir, a profité de la décision rivale et l’aide de son propre Luis Alberto pour augmenter le revenu laziale.

La fête céleste, cependant, ne s’est pas transformée en cauchemar pour la science du VAR. À ceux de Mihajlovic, supérieur au leader après avoir inscrit cette paire de buts, ils ont annulé deux buts lors de la révision des jeux. Le plus saignant était celui de Tomiyasu, qui a été avancé par un petit demi-clou. Les visiteurs, dominateurs, ont ensuite manqué de succès et ont dû se contenter d’une défaite injuste, mais aussi réelle que la direction de la Lazio.