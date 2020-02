Résumé et buts de Leganés-Alavés (1-1)

Sans attaquants, il est presque impossible de gagner en première division. Il a essayé par terre, mer et air les Leganés contre Alavés, mais l’absence de coup est notoire. Dessiner cela ne suffit pas et merci pour les cornichons, mieux que son rival en tout sauf ce qui compte vraiment. Le retour de Garitano à laquelle sa maison est allée, il a laissé un arrière-goût aigre-doux.

29/02/2020

Agir à 20h50

CET

Sergi Montes

JAMBE

AILE

Leganés

Cuellar; Bustinza (Ruibal, 51 ‘), Omeruo, Awaziem, Siovas, Kevin Rodrigues; Rubén Pérez, Eraso (Bryan Gil, 58e), Oscar; Guerrero (Recio, 75 ‘) et Carrillo.

Alaves

Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia (Magallán, 46 ‘), Ely, Duarte; Fejsa, Manu García, Aleix Vidal, Edgar Méndez (Pere Pons, 63e); Lucas Pérez et Joselu (Burke, 77 ‘).

Buts

0-1 M. 47 Lucas Pérez. 1-1 M. 59 Guido Carrillo.

Arbitre

Martínez Munuera (valencien). TA: Bryan Gil (68 ‘), Awaziem (72’), Rubén Pérez (93 ‘) / Duarte (41’), Fejsa (67 ‘), Aleix Vidal (83’).

Campagne

Butarque 10043 spectateurs.

Pacheco et ses mains, aussi fermes que la punition d’un père, ont déclenché la seule clairière dans la première moitié à courte distance de Rosales. Environ 45 minutes initiales qui, bien sûr, ne resteront pas dans l’histoire. Au-delà de cette remarquable option de cornichon, une friche à Butarque. Un mouton ennuyé impépinable entraîné par les nerfs et la situation de Leganés, touché par les sorties d’En-Nesyri et Braithwaite. Sans frapper, sans football, il a partagé avec ténacité un Alavés conservateur à l’extrême. Si ceux de Javier Aguirre Les balles pendaient encore et encore, encore et encore dégagées par babazorra derrière. Et déjà. Pas d’inconvénients, pas de jeu, pas de jeux badinés. Les voir venir et c’est ce que Dieu veut.

Tout ce que les Vitorians n’avaient pas fait auparavant l’a condensé en moins de 2 minutes, ce qui a pris pour marquer l’équipe de Garitano dans la reprise. Action vertigineuse d’Alavés trois touches entre Edgar Mendez et la paire Joselu-Lucas Pérez de sorte que l’attaquant de La Corogne, recherché par le Barça dans ce marché d’hiver, a tiré à l’intérieur de la zone à Pichu Cuellar. Il y a déjà 11 buts pour ‘riquiño’, l’attaquant espagnol le plus en forme de la compétition.

Le Leganés, si quelque chose est clair, c’est qu’il n’abandonnera pas malgré les adversités. Un centre millimétrique de Oscar de la droite, il a culminé Guido Carrillo, s’élevant au-dessus de la plèbe, avec un superbe talon pour retourner le match. Butarque y croyait encore.

Rácano au ridicule, les Alavés titubaient parfois au sud de Madrid. Toute la chicha, tout le désir, a mis l’équipe de Aguirre. Avec plus de cœur que de tête, la Lega a accumulé des arrivées dangereuses qui ont mis la paroisse de Pepinera en haleine. Mais Le prix voulu et souhaité n’est pas arrivé. Il a même sauvé les Leganes de la défaite au corps à corps de Lucas que le Galicien a défini tardivement et mal en 91 ’.