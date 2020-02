Résumé et buts de Leipzig

Leipzig ne pouvait pas maintenir la direction de la Bundesliga après avoir fait match nul deux contre le Borussia Mönchengladbach dans un match atroce, qui s’est terminé par le match nul local dans le dernier souffle. A également fait ses débuts Dani Olmo, l’ancien joueur du Barça, qui a révolutionné le jeu et Il a envoyé une balle dans le bois.

RB Leipzig

Gulacsi; Mukiele (Schick, 46 ‘), Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Adams (Dani Olmo, 70 ‘); Sabitzer, Nkunku, Forsberg (Poulsen, 46e); Werner

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Hofmann, Kramer (Strobl, 29 ‘), Neuhaus (Johnson, 96’); Thuram (Embolo, 63 ‘), Plaidoyer.

Buts

0-1 M.24 Plaidoyer. 0-2 M.35 Hofmann. 1-2 M.50 Schick. 2-2 M.89 Nkunku.

Arbitre

T. Stieler. TA: Werner (74 ‘); Elvedi (61 ‘), Rose (76’), Plaidoyer (2A, 61 ‘)

Incidents

Match joué à la Red Bull Arena.

Deux des candidats surprenants à la direction des «Bundes» ont été cités. Et ils ont laissé un match à la hauteur des saisons qu’ils font. Bien que les deux équipes aient réussi un match très offensif, l’objectif était réticent à arriver. Les chances sont venues dans les deux domaines, mais les gardiens et le manque de visée dans les compteurs a empêché Leipzig de profiter. Quelque chose qui a fini par profiter de Gladbach, qui a laissé un avantage considérable au repos.

Après avoir combiné dans la zone, le ballon a atteint Plaidoyer qui a battu Gulacsi avec un pied gauche croisé. Et à peine dix minutes plus tard, Hofmann a récupéré un ballon qu’il a introduit au fond du filet après une belle coupure avec beaucoup de sang froid. Bien qu’ils ne dominent pas sur l’herbe, L’attaque de Rose est plus lourde.

Mais après la pause, les choses ont changé. Leipzig est sorti plus branché après avoir changé de vestiaire et en regardant, au moins, gratter un certain point avant son passe-temps. Et il l’a fait. Schick, entré en seconde période, a profité d’une énorme erreur de Sommer pour raccourcir les distances. Et comme si cela ne suffisait pas, Plea a vu le deuxième jaune et a quitté le Gladbach avec un de moins. Nagelsmann était clair. C’était le moment de Dani Olmo.

La toute nouvelle signature de l’équipe des “ Red Bulls ” est venue révolutionner la rencontre et s’apprêtait à marquer le jour de ses débuts, avec un tir au bâton et un autre au loin qui a dégagé le gardien de but visiteur. Et à la dernière minute, une fuite de Nkunku était un match nul Qu’il ne suffisait pas à Leipzig de rester un leader.