Résumé et buts de Leipzig-Leverkusen (1-1) match du tour 24.

Leipzig n’a pas pu s’imposer au Red Bull Arena du Bayer Leverkusen (1-1) et a perdu du terrain dans la tentative de tête avec le Bayern Munich, dominateur de la compétition et compte désormais trois points d’avance.

01/03/2020 à 18:14

CET

SPORT.es

RBL

LEV

RedBull Leipzio

Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Forsberg, Nkunku (Haidara, 76 ‘), Angeliño; Schick (Wolf, 82 ‘) et Werner (Poulsen, 71’).

Bayer Leverkusen

Hradecky; Tah, Bender, Tapsoba; Amiri, Palacios (Aránguiz, 64 ‘), Demirbay, Wendell; Havertz, Alario (Bellarabi, 90 ‘) et Bailey (Diaby, 71’).

Buts

0-1 M. 29 Bailey. 1-1 M. 32 Schick.

Arbitre

Felix Zwayer T.A .: Demirbay (24 ‘), Tah (39’), Diaby (93 ‘).

Incidents

RedBull Arena (41 216 spectateurs).

Leipzig se détend. Il n’a remporté que deux de ses cinq derniers matchs et cela a permis au champion d’affronter la partie décisive du tournoi en tête du classement. L’équipe de Julian Nagelsmann a atteint le score contre une demi-heure, lorsqu’un raid sur la droite de Kai Havertz s’est terminé par une passe au point de penalty, où Leon Bailey est arrivé pour signer un tir et battre le but Peter Gulacsi.

Le Bayer Leverkusen, qui a atteint jeudi la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue Europa après avoir éliminé Porto, n’a pu conserver son avantage que trois minutes. Un coup de pied de côté lancé par Christopher Nkunku était dirigé par Patrik Schick, qui a réussi le tirage au sort.

Le cadre de Nagelsmann a cherché la victoire. Il a enfermé des visiteurs dans son domaine, mais n’a pas réussi à argumenter et à réussir. Même à dix jours de la fin, Leipzig, deuxième, est à trois points du Bayern Munich, que samedi battu à domicile le Hoffenheim.