Résumé et buts de Leverkusen-Dortmund (4-3) de la journée 21

La bipolarité de Dortmund commence à être troublante. Cette équipe ne sait que jouer une marche. Lorsque le rythme diminue, il chute bruyamment. Même avec le jeu déjà gagné. C’est quelque chose d’extraordinaire. Tout avoir sous contrôle, avec des occasions de tuer le rival pour couler avec une facilité déconcertante. Dortmund vit dans des sables mouvants. Toujours dans l’un de chaux et un autre de sable.

02/08/2020

À 21:29

CET

Albert Grace

LEV

Dor

Bayer Leverkusen

Hradecky; L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Amiri (Dragovic, 89e), Sven Bender; Bellarabi (Weiser, 46 ‘), Havertz, Diaby (Bailey, 71’); Volland

Borussia Dortmund

Bürki; Akanji (Hazard, 87 ‘), Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can (Götze, 87e), Witsel, Guerreiro; Brandt (Reyna, 46 ‘), Haaland et Sancho.

Buts

1-0 M. 20 Volland. 1-1 M. 22 Hummels. 1-2 M. 33 Emre Can. 2-2 M. 43 Volland. 2-3 M. 65 Guerreiro. 3-3 M. 81 Bailey. 4-3 M. 82 Lars Bender.

Arbitre

Markus Schmidt T.A .: Lars Bender (35 ‘), Volland (67’) / Guerreiro (39 ‘).

Incidents

BayArena (30 210 spectateurs).

Dans la BayArena, le Borussia le plus dramatique est revenu, avec une attaque qui ne mérite pas une ligne de défense aussi fragile. Il suffisait à Leverkusen de sortir de la pression pour créer la panique et un nouveau rival a montré à nouveau que lorsque cette équipe est pressée, les lacunes apparaissent. Aujourd’hui, il ne pouvait pas échouer s’il voulait se lancer pleinement dans la lutte pour la Bundesliga. Et il l’a fait avec la meilleure version de Sancho, qui a marqué un vrai grand jeu qui a servi peu de bien.

Les Anglais ont mis l’équipe derrière lui et m’ont dit que je suis là. Le «7» s’allie à tout le monde mais se retrouve trop seul sans Reus. Le capitaine étant retiré en raison d’une blessure, Sancho a pris ses gallons et le départ a été son monopole. Heureusement Hradecky avait que Haaland devait jouer un jeu plus terrestre. L’objectif du Norvégien a échoué. Favre voulait innover avec un Akanji jeté sur le côté et laissant Hakimi plus haut.

La pression de Dortmund était en train de suffoquer … Mais que se passe-t-il quand on s’en remet? Eh bien, la peinture de Favre est un tamis. Hummels était lent, Akanji, innocent, et Volland qui en profitèrent pour rendre l’aide approfondie d’Amiri bonne et ouvrir la boîte. Facile et simple. Trois passes et à facturer. Donc, peu importe si vous avez du talent pour vous ennuyer. L’équipe est constituée par derrière et Dortmund a tellement de travail à faire … Les signatures manquent, bien sûr.

Le Dortmund, habitué

Le 0-1 n’a pas modifié les plans de Dortmund. Il a l’habitude de vivre dans la folie. En rendant les parties authentiques, des rebondissements sauvages que ni Tarantino lui-même ne signerait. Brandt a réussi à égaliser dans le jeu suivant après une erreur à l’arrière du Leverkusen, qui ne s’est pas non plus démarqué par sa fiabilité ou sa défense de cinq.

Mais c’est Hummels qui a terminé un corner pour mettre les planches. Le duel a pris un autre rythme, un peu plus calme. Tout le calme qui peut être un match avec deux équipes qui apprécient l’aller-retour. Il semblait ne pas entrer dans le no man’s land, mais Emre Can l’a activé avec un coup de fouet de sa maison qui est entré par toute l’équipe. Mains à la tête des joueurs de Dortmund, qui étaient passés de célébrer 2-1 dans le hors-jeu de Diaby pour s’émerveiller de ce coup de poing.

Avec le 1-2, Sancho a continué de menacer à sa guise et une nouvelle assistance était sur le point de faire du bien à Witsel, mais sa volée est montée haut. Dortmund pensait qu’il allait rester en tête, mais un nouveau mouvement stratégique équilibrerait l’équilibre avec l’objectif de Volland. La défense «borusser», à regarder.

Lors de la reprise, Sancho lui-même était responsable de faire à nouveau la différence. Il a dribblé, a cédé à Hakimi et le Marocain l’a rendu aux Anglais pour battre Hradecky. Exposition des Anglais … Et du VAR, qui a annulé le but en raison d’un précédent manque de Reyna, qui n’est à aucun moment intervenue dans la pièce. L’Américain lui-même a ensuite envoyé un tir au bois avec 2-2.

Et Havertz a répondu avec un autre tir au bâton. Le match a été un grand match et Guerreiro a mis une marche de plus pour mettre, maintenant oui, 3-2 après une nouvelle combinaison entre Hakimi et Sancho. Avec le résultat en faveur, Dortmund a décidé de donner une pause à la fête et a donné de l’importance. Grande erreur. Cette équipe n’est pas faite pour ça et a fini par succomber. En seulement deux minutes, Bailey et Lars Bender ont transformé le score. Énorme Dortmund avait encore le temps de réagir mais rien. Trois points de plus jetés. Quel cauchemar …