Résumé et buts de l’Inter-Cagliari (1-1) de Serie A

L’Inter complique la vie après le match nul (1-1) avec Cagliari. Un «Scudetto» qui semblait pouvoir arriver après plusieurs années de traversée du désert s’éloigne de jour en jour.

26/01/2020

À 16 h 43

CET

sport.es

INT

CAG

Inter

Handanovic; Skriniar (Godín 17 ‘), De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Valero, Sensi (Alexis 82 ‘), Biraghi (Dimarco 85’); Lukaku, Lautaro.

Cagliari

Cragno; Farago, Sebastian, Klavan, Nández, Nainggolan (Cigarini 86 ‘), Oliva (Castro 74’), Artur, Pellegrini (Mattiello 76 ‘); Simeone, Joao Pedro.

Buts

1-0 M.29 Lautaro, 1-1 M.78 Nainggolan.

Arbitre

Gianluca Manganiello. T.A .: Lukaku (45 ‘), Barella (61’), De Vrij (83 ‘), Lautaro (94’). T.R.: Lautaro (94 ‘).

J’ai trébuché contre Lecce la semaine dernière et plus encore aujourd’hui à domicile contre Cagliari. Bien sûr, la clause de près de 120 millions que Lautaro aura pendant deux semaines d’été peut être une véritable aubaine pour ceux qui les paient s’ils peuvent contrôler leur tempérament. Il s’est retrouvé dans la remise pour protester.

L’Inter a pardonné devant un Cagliari qui est arrivé après avoir stoppé un nid de poule de quatre défaites suivi d’un match nul contre Brescia loin de chez lui. Un creux des Sardines qui les a fait sortir des positions européennes après un premier round à encadrer. Il a dû visiter la «noix de coco» à la maison et les «neroazzurri» les ont laissés en vie.

Dans sa persécution de la Juventus, la victoire était obligatoire. Il a été difficile de terminer les opportunités en première période, mais Giuseppe Meazza a vu naître une nouvelle connexion. Young, qui a fait ses débuts avec l’élastique de l’Inter, a ajouté sa première assistance avec un centre qui a fait du bien Lautaro avec un coup de tête précis. Maîtrisez tous les enregistrements.

Le deuxième et jusqu’au troisième méritait l’ensemble de Conte avec des opportunités pour un «fallón» de Lukaku et un de Sensi qui n’entrait pas très peu. Tellement pardonner les visiteurs ont profité de cela dans un jeu isolé à égalité. Aussi avec beaucoup de fortune. Un tir de Nainggolan de sa maison a rebondi sur les jambes de Simeone déviant la trajectoire et empêchant Handanovic d’atteindre une balle facile à attraper.

Ce fut un coup bas pour un Inter qui pourrait même gagner sans le mauvais objectif de Lukaku. Le désespoir d’un Lautaro qui a tout essayé pour continuer le combat mais qui seul ne pouvait pas. Jaune à 94 ‘et rouge quelques secondes plus tard. Très en colère contre la procédure d’arbitrage. Si la Juventus gagne son engagement, elle peut rester six points au-dessus du Milanais. Une tâche