Résumé et buts de Monaco-PSG de Ligue 1

Les secondes parties n’étaient jamais bonnes. C’est du moins ce qu’ils disent. Dans le cas de la Monaco de Robert Moreno, elle s’est parfaitement réalisée. Si dans le Parc des Princes ils brillaient pour finir par faire un tirage méritoire, chez eux trois jours plus tard cédé à l’efficacité du PSG. La principale différence entre les deux décors de Louis II.

15/01/2020

À 23:07

CET

Arnau Montserrat

LUN

PSG

Monaco

Lecomte, Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré, Bakayoko, Gelson Martins (Augustin 78 ‘), Fàbregas (Jovetic 79’), Golovin (Adrien Silva 69 ‘), Keita Baldé, Ben Yedder.

PSG

Navas; Silva, Kimpembe, Dagba, Kurzawa; Gueye (Verratti 71 ‘), Kouassi; Di María (Draxler 79 ‘), Icardi (Sarabia 71’), Neymar, Mbappé.

Buts

0-1 M.24 Mbappé, 0-2 M.45 Neymar (p.), 0-3 Sarabia M.72, 1-3 M.85 Bakayoko, 1-4 M.90 Mbappé.

Arbitre

Benoit Bastien (France) T.A .: Glik (45 ‘), Bakayoko (81’), Kurzawa (86 ‘) / Kouassi (68’)

Les 20 premières minutes du match étaient plus un match de ping-pong qu’un match de football. Des allées et venues constantes avec jusqu’à cinq tirs entre les deux équipes dans les cinq premières minutes du match. Heureusement, Lecomte et Keylor qui ont soutenu le jeu cassé qui a été présenté en Principauté.

Mais le déséquilibre de Neymar et la capacité de marquer de Mbappé ne les ont pas à Monaco et cela a fini par déséquilibrer le jeu. S’ils allaient souffler peu, ils devaient faire les locaux qu’ils voyaient comme Di Maria a été inventée un bonbon pour Kylian que dans le contre un n’a pas pardonné de mettre le premier à la 22e minute.

Il a dû être révisé par un VAR qui était parti en vacances lorsque le collègue a souligné la pénalité de Glik sur Kurzawa qui était au premier abord claire comme une cathédrale mais dont la répétition était tout sauf une pénalité. Neymar en a profité pour mettre le 0-2 juste au temps ajouté avant la pause. Un coup moral trop dur.

Le PSG s’est aggravé dans la circulation et dans la pression après avoir perdu en seconde période et le Monaco a eu occasionnellement l’occasion de raccourcir les distances. Mais si la poudre à canon est mouillée, le PSG finit par vous tuer dans l’un des leurs. Sarabia, qui était sur le green depuis quelques secondes, a marqué le troisième malgré le fait que l’assistant ait levé le drapeau. Heureusement, il a terminé le but parce qu’il était plus que qualifié. Le VAR, maintenant oui, a rectifié la décision et considéré l’objectif comme valide.

Seul un faux départ de Keylor à cinq minutes de la fin a ouvert la voie au but vers Monaco. Bakayoko l’a fait. Il était trop tard et Mbappé devait également clore le match. Nouveau doublé des Français au secours de Neymar.