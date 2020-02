Résumé et buts de Roma-Bologne (2-3)

Deuxième défaite et troisième piqûre suivies par une Roma malheureuse et incapable depuis l’ouverture de 2020. L’équipe de Paulo Fonseca il a joué, défendu et attaqué pire que Bologne, malgré la différence notable dans les modèles et le scénario, mais le double de Muse Barrow et l’apathie généralisée s’est retrouvée à varapalo. L’ancien Blaugrana Carles Pérez, dans son deuxième match en Serie A, a fait ses débuts en tant que Romain aux Jeux Olympiques, a montré sa mobilité en attaque mais ne pouvait guère aider à un retour qui ne semblait jamais viable.

07/02/2020 à 22h45

CET

Sergi Montes

ROME

BOL

Rome

Pau López; Santon (Bruno Peres, 61 ‘), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (Kalinic, 79 ‘), Crystal; Perotti, Mkhytiaran, Cegiz Under (Carles Pérez, 57e); Dzeko

Bologne

Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Svansberg (Dominguez, 73 ‘), Schouten; Orsolini (Skov Olsen, 83 ‘), Soriano, Barrow (Juwara, 86’); Palais

Buts

0-1 M. 16 Orsolini. 1-1 M. 22 Denswil (pp). 1-2 M. 26 Barrow. 1-3 M. 52 Barrow. 2-3 M. 72 Mkhitaryan.

Arbitre

Marco Guida TA: Santon, Bruno Perez / Svanberg, Schouten, Skorupski, Bani. TR: Cristal (80 ‘).

Rome les avait joyeusement promis, car lors de leurs neuf derniers duels contre Bologne, le loup avait hurlé vainqueur en sept matchs. De simples statistiques, car il s’agissait de commencer le duel olympique et de commencer à souffrir l’équipe de la capitale. Un centre vers le point de penalty, théoriquement doux et a priori facile à Smalling effacé, a abouti à une décision grossière de l’ancien Manchester United qui Orsolini Il n’a pas raté. Et d’erreur en erreur. Un centre fissuré de Kolarov causé un autre court-circuit, ceci dans la région de Bologne, et Denswil il a glissé dans son propre but sur 1-1.

Le duel est devenu fou sans être correcalles, et le danger a été mâché dans les zones. Surtout dans celui de Rome. Barrow, avec une énorme fortune, l’a frappé de telle manière que le cuir piqué sur la jambe de Santon et le cuir a atteint une parabole qui a apporté de la luminosité à l’équipe, impossible pour Pau Lopez. Un autre cul des élèves de Mihajlovic. Le gardien espagnol, mitaine, a emmené Rodrigo Palacio 1-3 au bord d’une pause qui a servi d’avertissement et de colère à ceux de Paulo Fonseca par le respectable.

Que la nuit allait être sombre pour les intérêts des Giallorossi a été confirmé bien peu de temps après la reprise. Il Gambia Musa Barrow Il a encore marqué, cette fois avec un drapeau. Un 1-3, oui, facilité par la terrible faiblesse de la centrale Mancini. Gianluca il a mangé une coupe assez simple et laissé complètement seul Barrow, qui est entré chez lui dans la région de «Lupa» et l’a emmenée hors de la portée de Pau. Le Rossoblu étourdissait parfois vers une Rome touchée et blessée, incapable d’émettre des signes d’un possible retour. Cependant, il en restait beaucoup. Mkhitaryan, avec la tige prête, il a envoyé son chaume à l’équipe après une longue et angoissante pièce centrée in extremis de Bruno Peres.

Le but romain était un mirage. Cristal, dans un laps de temps très moche, il a quitté son équipe avec dix dans la dernière étape. Et là, les options de celles de Fonseca.