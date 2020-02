Résumé et buts de Villarreal-Levante (2-1)

L’action décisive de Gerard Moreno il a catapulté Villarreal dans le derby de Valence contre Levante. L’attaquant catalan s’est vu décerner le duel de bombardiers nationaux, marquant la différence en montrant le chemin avec sa dixième cible du parcours et en redressant le parcours dans les temps. Moi Gomez pour 2-1 après le tirage au sort granota. Les de Javier Calleja, qui équivaut à 38 points avec Valence, a souffert de la belle devant un cadre levantin qui a frappé et s’est avéré avoir un point plus physique que son rival. Levante n’a plus gagné à La Cerámica depuis le retour de l’équipe jaune dans la catégorie supérieure en 2013-14.

15/02/2020

À 20h53

CET

Franc Mendiola

VIL

LEV

Villarreal

Asenjo; Mario Gaspar, Raúl Albiol, Funes Mori, Peña; Iborra (Anguissa, 46 ‘), Trigueros, Cazorla (Pau Torres, 90’), Moi Gómez; Gerard Moreno et Paco Alcácer (Chukwueze, 76 ‘).

Lift

Aitor Fernández; Miramón, Postigo, Rubén Vezo, Clerc (Toño, 89 ‘); Bardhi, Vuckevic (Sergio León, 81 ‘), Campagne, Rochina; Roger et Mayoral (Morales, 71 ‘).

Buts

1-0 M. 9 Gerard Moreno. 1-1 M. 56 Borja Mayoral. 2-1 M. 61 Moi Gómez.

Arbitre

Melero López (andalou). TA: Iborra (23 ‘), Trigueros (53’), Peña (69 ‘) / Postigo (90’).

Campagne

La céramique. 17 259 spectateurs.

Première fois ému, pas très coloré et aussi équilibré. Seul le départ électrique de Villarreal a inégal l’équilibre à La Cerámica. Roger, omniprésent, a attiré tard et n’a pas réussi à chasser une cargaison millimétrique de Clerc. Dans le duel des hommes armés nationaux, il serait Gerard Moreno Le gagnant partiel. L’attaquant catalan a fait face, a débordé et a cherché des haricots pour trouver de l’espace avec sa main gauche, traversant un tir vers un endroit impossible à Aitor Fernández.

Un but marque la maison d’un Gérard qu’il a répété pour la deuxième semaine consécutive. Les groguets sentaient le sang, mais le but levantin évitait un deuxième objectif de Casserole Avec un pop-corn Roger, qui ne voulait pas être moins, a envoyé sans succès main dans la main avec Asenjo parfaitement servi par Rochina. Le milieu de terrain Saguntino a montré qu’il traverse un moment très doux et a géré ce qu’il pouvait et ce qu’ils ont laissé dans le bouton de la colonne vertébrale.

Moi exécute le Levante

Le redémarrage de l’ordinateur Paco López C’était génial, avec une pole et trois départs consécutifs, et la réaction instantanée du peuple de Castellón avec une volée de mi-niveau de Casserole. Les Catalans ont tout gagné jusqu’à ce que le match tombe. Borja Mayoral, déconnecté et erratique jusque-là, chassé un centre parfait de Clerc de revenir se battre dans des conditions égales dans l’ancien Madrigal.

La joie des étrangers a duré quel bonbon à la porte d’une école. Gérard, opérant au sommet de la zone de granota, a fait exploser le derby en générant à nouveau 2-1 Moi qui a défini avec la qualité de l’avant. Là, le derby s’est cassé légèrement. Le pas en arrière de Villarreal était évident, et Levante l’a essayé par actif et passif à travers les centres et les balles accrochées dans la zone. En vain.