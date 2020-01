Résumé et buts d’Eibar-Atlético (2-0)

Pluie, froid et combats intenses. Un jour de plus au bureau, en l’occurrence le vert d’Ipurua. Une nuit de bonheur pour Eibar, qu’après avoir remporté un seul de ses sept derniers matchs, il a brisé sa mauvaise dynamique aux dépens d’un Atlético de Madrid. Pour ne pas dire que Équilibre Je n’avais jamais gagné Simeone en 14 matchs L’équipe Cholo a commencé à perdre et dans cette situation, son monde devient noir, car il ne retrace pas un match de championnat en tant que visiteur depuis le 9 avril 2016.

18/01/2020

À 23h09

CET

Franc Mendiola

BEI

ATM

Eibar

Dmitrovic; Tejero, Burgos, Bigas, José Ángel; Edu Expósito, Sergio Álvarez; Pedro León (Cristóforo, 74 ‘), Orellana (De Blasis, 80’), Inui; Sergi Enrich (Charles, 87e).

Athlète de Madrid

Oblak; Arias, Felipe, Savic, Saúl Ñíguez; Héctor Herrera (Lodi, 73 ‘), Saúl, Thomas, Correa, Vitolo (Clemente, 88’); Joao Felix (chameau, 83 ‘) et Morata.

Buts

1-0 M. 11 Burgos. 2-0 M. 90 Edu Expósito.

Arbitre

Gil Manzano (Estrémadure). TA: Esteban Burgos (62 ‘) / Saúl (59’).

Campagne

Ipurua 6429 spectateurs

Ce samedi, il l’a fait dans un stade où il n’était jamais tombé en Premier, ce qui l’empêche de enchaîner la quatrième victoire consécutive. La déception de la Super Coupe d’Espagne, un ballast chaud devant un Eibar qui frappe la table et marque la distance avec la descente.

L’équipe basque a fait comme d’habitude et c’était suffisant. Erre avec les centres de la zone, accumulant de nombreuses personnes dans la vente aux enchères et insistant jusqu’à la lourdeur. L’Atlético le savait, mais cela n’a pas empêché une stratégie qui ressemble déjà aux incursions éternelles de l’extérieur vers Messi: Vous savez toujours où vous allez mais vous ne pouvez toujours pas l’arrêter. Oblak, dans une faute empoisonnée de Pedro Leon, est intervenu auprès d’un maître mitaine. C’était inutile. Le tableau noir de Équilibre a pris effet dans un coin qui Sergi Enrich Il a peigné le deuxième bâton et Esteban Burgos, sans opposition, a facilement poussé le filet.

Nager pour mourir sur le rivage

Chaque balle dans la zone était un mal de dents pour l’Atlético, précisément l’un des sujets dans lesquels il a marqué le mieux. Les disputes ont été comptées par des défaites, et il a continué à faire des concessions dans les deuxièmes jeux. L’équipement du matelas a été vendu avant la poussée d’Eibarrés. Progressivement, les eaux de la Basse Deba sont retournées dans leur chenal. Les rojiblancos ont été réactivés avant la pause, soutenus par l’odeur dans l’espace de Morata et la participation, plus active que d’habitude, de Joao Felix. C’est comme ça que ça s’est passé après la pause. Laisse Il a cherché l’équipe dans une action triangulaire remarquable, mais le ballon a ignoré son intention. Coloré la rencontre, pleine de disputes et de luttes. L’Atleti a chargé le voisinage du front avec toute son infanterie, mais personne n’a été érigé dans le commandant général dont ils avaient besoin pour donner de l’ampleur et terminer cette dernière passe qui a fait la différence.

Eibar a percé le globe de l’équipe jadis connue sous le nom de «pupes», au point de rendre stérile toute tentative de jeu dangereux. Il y avait la dernière cornada, qui se présentait sous la forme d’un chut plat, sec et dur Edu Expósito.