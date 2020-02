Résumé et buts du Champions League PSG-Galatasaray

Sans rien jouer mais avec l’équipe pleine de gros titres. Le PSG a dansé sur un Galatasaray qui a traversé le Parc des Princes et termine une phase de groupes de Ligue des champions à oublier. Il a commencé comme favori pour aller en Europa League et a terminé dernier. Retiré de tout. Icardi a prolongé sa cour avec le but, Sarabia portait un but et le tandem Neymar-Mbappé fait toujours peur en Europe.

12/11/2019

À 23:42

CET

Arnau Montserrat

PSG

GAL

PSG

Sergio Rico; Kurzawa, Marquinhos, Diallo, Juan Bernat (Kehrer 75 ‘); Kouassi (Verratti 75 ‘), Paredes, Sarabia; Neymar, Mbappé, Icardi (Cavani 67 ‘).

Galatasaray

Legband; Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano; N’Zonzi (Özbayrakl 72 ‘), Lemina, Seri (Inan 41’), Bayram, Belhanda; Mor (Falcao 62 ‘).

Buts

1-0 M.32 Icardi, 2-0 M.35 Sarabia, 3-0 M.47 Neymar, 4-0 M.63 Mbappé, 5-0 M.84 Cavani (p.)

Arbitre

Ivstan Kovacs (Roumanie) TA: Kurzawa (45 ‘) / Belhanda (50’), N’Zonzi (57 ‘), Muslera (82’), Falcao (82 ‘), Inan (85’), Lemina (85 ‘) .

Cela a coûté Dieu et a aidé les Parisiens à inaugurer le tableau de bord. Occasions avec compte gouttes mais toutes dangereuses. Ceux qui n’ont rien atteint étaient les Turcs. Icardi devait arriver, que personne ne sort des onze, pour marquer un jour de plus. L’Argentin est doux et est clairement en avance sur Cavani.

C’était une demi-heure de jeu et celui qui est apparu était Sarabia. Après une journée quelque peu irrégulière, l’espagnol était à nouveau le début de la saison et a été inventé un grand objectif avec une paire de vélos et un tir croisé, satiné, impossible pour Muslera, de mettre le 2-0 avant la pause. Match terminé.

Le PSG a continué à jouer au gaz moyen mais si en première mi-temps Neymar et Mbappé n’étaient pas apparus, ils devaient prendre le relais en seconde. «Ney» a pris deux minutes pour mettre le troisième à l’aide au talon français et le Brésilien a rendu le cadeau avec un laissez-passer à la portée de très peu de personnes pour la chambre.

Il a terminé la tâche à cinq minutes de la fin Cavani, qui sert le but de reprendre confiance et d’envoyer un message à Tuchel. Il a fait un penalty dans un bon geste de Neymar et Mbappé. La charrúa n’a pas perdu de but et que les Parisiens ont leurs quatre fantastiques au niveau complet. Et beaucoup.