Résumé et buts du match Bayern-Augsbourg (2-0) de la journée 25.

“Merci d’être venus, Dortmund et Leipzig. Mais nous gagnons à nouveau.” C’est ce que le Bayern répète semaine après semaine depuis qu’il a changé la puce au deuxième tour. A cent, mille ou un million de révolutions, mais ce char bavarois maintient son idylle avec la Bundesliga et prend déjà quatre points au deuxième, qui affrontera le 4 avril un duel qui pourra condamner la ligue. Aujourd’hui, une seconde mi-temps a suffi, plus pour les sensations que pour le punch, pour prendre une nouvelle victoire méritée. Morale à travers les nuages ​​et maintenant le prochain arrive.

03/08/2020 à 17:54

CET

Albert Grace

Bayern

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago (Javi Martínez, 85e); Gnabry, Müller, Coutinho (Lucas Hernández, 85e); Zirkzee (Goretzka, 70 ‘).

Augsbourg

Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Jedvaj (Uduokhai, 80 ‘), Iago; Khedira, Baier; Richter, Lowen (Finnbogason, 75 ‘), Max (Vargas, 67’); Niederlechner

Buts

1-0 M. 53 Müller. 2-0 M. 91 Goretzka.

Arbitre

Bibiana Steinhaus. T.A .: Thiago (85 ‘)

Ils ont peur et se permettent même le luxe de jouer du gaz moyen pour toute la première partie. Avec cela restant pour ne pas souffrir en retour et attendre que tout soit décidé dans le second. Un plan de match à faible usure. Et d’autant plus que maintenant le calendrier demande beaucoup. Ainsi, les Bavarois ne se fâchent ni ne se laissent inquiéter.

Parce qu’Augsbourg ne pouvait pas faire grand-chose en attaque tout au long du match. Ce n’est que dans les derniers moments où il a cru au faux espoir de prendre quelque chose de l’Allianz Arena. Peu sont ceux choisis. Le Bayern a pris le contrôle, a quitté le match où il voulait pour que tout se déroule comme prévu en seconde période. Müller avait le plus clair lors de la première grande tentative du char bavarois avant la pause. L’avertissement avant la tempête.

A la reprise, ceux de Flick sont entrés en action. Encore une fois le milieu de terrain allemand épineux au service du Bayern. Boateng se déplaçant dans l’espace avec de la musique pour Müller et l’Allemand qui n’échoue pas sans le lâcher. Oui, nous sommes en 2020. Ce n’est pas un souvenir. Avec 1-0, tout est resté le même. Ceux de Flick ont ​​incliné le terrain et un miracle a sauvé Augsbourg de ne pas remporter une victoire scandaleuse. Cela et cela Luthe semblait garder l’espoir. Paradones à Zirkzee et Coutinho.

Gnabry en avait aussi de toutes les couleurs: à gauche, à droite, main dans la main … Mais rien. Et pour ceux-là, l’Augsbourg que j’attendais si je pouvais en avoir un. Et s’il l’avait. Heureusement que Neuer a marché vite pour obtenir un tir de Niederlechner. Cependant, Goretzka est celui qui a clôturé le duel avec une merveilleuse double paroi avec Gnabry. Exquisité avant la fin. Un Bayern qui ne ralentit pas.