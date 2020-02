Résumé et buts du match Bayern-Leipzig (0-0) de la journée 21.

Sans but, il n’y a pas de paradis … Mais le leadership. Le Bayern ne pouvait rien rayer au-delà d’un point dans un match d’inexactitudes qui pourraient tomber de chaque côté. Les Bavarois ont enfilé le maillot de l’équipe dominante et Leipzig a réussi à blesser le compteur en seconde période. Même comme ça, La version la plus terrestre de Werner, qui a échoué à des occasions impardonnables, et Lewandowski, qui n’a pas connu sa meilleure journée, ont évité une victoire qui valait de l’or. La Bundesliga continue et restera compétitive jusqu’à la fin. Que personne ne sorte de la voiture.

02/09/2020 à 20:16

CET

Albert Grace

BAY

RBL

Bayern

Neuer; Pavard, Boateng (Lucas Hernández, 67e), Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Müller, Goretzka (Coman, 85 ‘), Gnabry (Coutinho, 60’); Lewandowski

RB Leipzig

Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Adams, Laimer, Sabitzer, Angeliño; Nkunku (Lookman, 82 ‘), Dani Olmo (Schick, 69’) et Werner (Poulsen, 94 ‘).

Arbitre

Marco Fritz T.A .: Kimmich (57 ‘), Pavard (93’) / Laimer (36 ‘), Upamecano (50’).

Nagelsmann a cassé ses moules et a mis le Leipzig le plus caméléon sur la table. Plus pour la défense de trois, à laquelle il nous a déjà habitué dans les dernières dates, mais pour le comment et par qui. En passant de 3-4-3 à 4-3-3 dans la même possession. L’entraîneur des «taureaux» a envoyé Werner au groupe, hors de discussion, et a parié sur Dani Olmo en tant que «faux 9».

La recette était claire: Olmo lance et Nkunku et Werner martèlent dans l’espace en profitant du grand domaine derrière les centrales bavaroises. Le plan n’avait pas l’air mal … Mais un rival nommé Bayern joue également. Et wow, il l’a fait. Le peuple bavarois a utilisé l’entrée de Goretzka à mi-chemin pour contrôler le duel à l’aise pendant une grande partie de la première mi-temps. Le SUV branché la pression, le Bayern a nié toute tentative contre un Leipzig incapable de trouver les talents ci-dessus tout en regardant comment il n’arrêtait pas d’avoir de l’eau dans son bateau.

Pas d’occasions claires

Les bandes étaient des autoroutes pour le Pavard, Davies et la compagnie et l’équipe bavaroise n’en a pas profité parce que le dieu du football n’en voulait pas. Il n’y a pas eu d’occasions claires, mais il y a eu des approches avec un certain danger. Boateng et Alaba le regardèrent. Dans un début dévastateur, ceux de Flick ont ​​pris le relais et ont terminé la première mi-temps en se soumettant au Leipzig, qui pourrait s’éteindre plusieurs fois. Werner était désespéré. Et Lewandowski n’a pas pu ouvrir la boîte même si son compagnon «têtu» Müller lui a servi le premier sur un plateau. Il ne marchait pas bien. Ni là ni tout au long du match.

A la reprise, le jeu a pris un rythme de vertige. Nagelsmann en était très coupable. Le technicien a ordonné un bordel, je ne sais pas si je m’explique. Les “ taureaux ” ont abandonné leurs positions et ont régné une anarchie qui a permis, entre autres, que Sabitzer ait raté une occasion très claire au point de penalty et qu’Alaba a dû prendre le coup de Werner alors que l’Allemand avait déjà tiré Neuer. Au fait, une erreur impardonnable de Boateng.

La vitesse de croisière est moindre car Thiago et Kimmich le suggèrent. Et avec le calme est venue ce qui aurait pu être la chance la plus claire du match avec un penalty qui a été inventé Lewandowski mais que le VAR a invalidé pour hors-jeu. De là, domination et plus de maîtrise du Bayern avec le ballon tandis que Leipzig prend de plus en plus le dos à la défense bavaroise plus facilement.

Dans l’un d’eux, Werner a de nouveau eu une occasion de clameur avec l’aide de Nkunku, qui l’a laissé seul avant Neuer mais qui n’a pas pu battre après un tir horrible. Ce n’était pas le jour des grévistes. Ce ne serait pas non plus. Aucun des milieux de terrain. Parce que Goretzka l’a également eu après une belle combinaison avec Thiago et Lewandowski. Gulacsi est apparu. Le leadership coûte encore très cher. La Bundesliga est plus vivante que jamais.