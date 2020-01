Résumé et buts du match Bayern-Schalke (5-0) de la journée 19.

Le Bayern est ici pour discuter de la direction de Leipzig. L’image de Nagelsmann a échoué et les Bavarois en profitent pour couper trois points et n’en obtenir qu’un. Ils l’ont fait en envoyant les canons, avec une énorme victoire à un Schalke qui pouvait à peine quitter son propre champ. Le Bayern en est un autre dans ce second tour et, pour le moment, les deux partis les ont résolus avec des victoires franches.

25/01/2020

Act.27 / 27/2020 à 10:47

CET

Albert Grace

BAY

SCH

Bayern

Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago (Coutinho, 62e); Müller, Goretzka (Tolisso, 78 ‘), Perisic (Gnabry, 68’); Lewandowski

Schalke

Schubert; Kenny (McKennie, 80 ‘), Kabak, Nastasic, Oczipka; Caligiuri, Serdar, Mascarell, Harit; Matondo (Boujellab, 57 ‘) et Gregoritsch (Kutucu, 57’).

Buts

1-0 M. 6 Lewandowski. 2-0 M. 45 Müller. 3-0 M. 50 Goretzka. 4-0 M. 58 Thiago. 5-0 M. 89 Gnabry.

Incidents

Allianz Arena (75 000 spectateurs).

Flick a choisi de renforcer le centre du champ avec l’entrée de Kimmich avec Thiago et Goretzka. A moitié occupé, le Bayern a déployé son meilleur football. Peu importait que les balles soient perdues parce que l’équipe bavaroise était activée et de quelle manière dans la pression après la perte. Sans Coutinho et avec Goretzka agissant comme milieu de terrain, l’équipe de Flick a perdu de la magie mais a gagné en puissance et en arrivée. Beaucoup d’arrivée. Le box-to-box allemand a établi un grand jeu.

Le Bayern était tonique et avec le score en faveur, tout est beaucoup plus facile. Erreur Schubert qui est sortie pour les raisins. Perisic l’a mis et Lewandowski s’est envolé pour le filet. Le 1-0 n’a pas changé la virgule du script. Schalke a essayé d’espabilar et Matondo a envoyé un ballon à la barre transversale, mais c’était tout le bagage offensif d’une image du bassin de la Ruhr que rien ne pouvait faire.

Le Bayern était dans sa sauce et les airs de raclée montraient. L’équipe bavaroise n’a eu qu’à se montrer sérieuse en attaque, laissant Neuer seul derrière et il est donc difficile de supporter. Schalke a fait ce qu’il a pu tandis que le Bayern a été annulé deux buts de Lewandowski et Müller pour deux hors-jeu millimétriques. Ce n’est pas le cas du troisième, qui a noté le milieu de terrain allemand en pointe, qui a dirigé le filet à une mesure laissée par Goretzka.

A la reprise, il ne restait plus qu’à clore le match et le milieu de terrain allemand lui-même était responsable de la tâche avec une volée sensationnelle à la sortie d’un corner. Le Bayern n’a pas réduit ses avantages, a maintenu la pression élevée et a suivi les siens pour transformer le jeu en fête. Le 4-0 ne tarde pas à venir. Kimmich et Thiago ont serré Harit, ont volé et les Espagnols ont aidé l’assistance de Lewandowski à rejoindre la victoire. Gnabry a finalement fini par fermer le compte et la petite main.