Résumé et buts du match Bayern-Tottenham (3-1) de la journée 6.

Le Bayern confirme le plein. Dans un match sans conséquence car les deux ont été classés, l’équipe bavaroise a porté sa meilleure version et a écrasé un Tottenham de Mou totalement inoffensif, sans vouloir jouer un match qui a permis au Bayern de clore la phase de groupes avec la pleine victoire. Jamais eu d’équipe allemande. Et non seulement cela, il l’a fait en réalisant la meilleure phase de groupes de toute l’histoire battant Madrid par les buts de 2011-12. Tout cela, à une époque où Flick était plus que jamais interrogé. La septième position en Bundesliga pèse mais en Ligue des champions le navire va bien.

12/11/2019

À 23 h 59

CET

Albert Grace

BAY

TOT

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Boateng, Javi Martínez (Goretzka, 87e), Davies; Thiago, Kimmich; Coman (Müller, 27 ‘), Coutinho, Perisic (Zirkzee, 86’); Gnabry

Tottenham

Gazzaniga; Walker-Peters, Foyth, Alderweireld, Rose; Dier (Wanyama, 81 ‘), Sissoko; Lo Celso (Skipp, 65 ‘), Eriksen, Sessegnon; Lucas (fils, 65 ‘).

Buts

1-0 M. 14 Coman. 1-1 M. 20 Sessegnon. 2-1 M. 45 Müller. 3-1 M. 64 Coutinho.

Arbitre

Gianluca Rocchi (Italie). T.A .: Kimmich (36 ‘) / Lo Celso (36’).

Incidents

Allianz Arena (69 000 spectateurs).

Soit le Bayern le prenait très au sérieux, soit il était tout simplement infiniment supérieur à un Tottenham accroché aux rotations et les voyant venir. L’équipe bavaroise n’a pas eu besoin de trois secondes de jeu pour savoir à quoi jouer Tottenham. Un indice: rien. La photo de Mourinho a été verrouillée depuis le début, il a ignoré ce qui roulait sur l’herbe et a laissé Lucas au cas où il en pêcherait.

Ce n’était pas Kane et ça s’est montré. Le Brésilien a d’autres vertus et Tottenham est resté kystique dans son propre domaine, sans possibilité de partir avant une défense avancée du Bayern. Mourinho pensait qu’avec quatre contre, il pourrait gagner le match mais cela lui a coûté un monde pour rivaliser.

La balle était un monologue bavarois à un début dans lequel le Bayern harcelait, bien qu’il lui en coûte de le préciser. Quand il l’a fait, il n’y avait pas de retour possible. Pavard a d’abord pu marquer après un centre Perisic mesuré, puis c’est Coman, après l’aide de Gnabry, qui a ouvert le compte avec une définition de classe. Le Français, le football, allait être «la clé» de la tentative de renaître de Tottenham. Essayez car c’était plutôt un mirage.

Domaine et plus de domaine

Avec 1-0, le domaine bavarois ne faisait pas référence à un Mourinho qui le regardait calmement, tout comme le faisait une Allianz Arena glacée. Ce n’était pas des heures. Mais Tottenham allait se connecter à partir de rien. À l’une des rares occasions où il pouvait passer de son terrain, Sessegnon a laissé tomber une balle libre et a tiré sur Neuer.

Le 1-1 et la blessure subséquente de Coman ont stupéfait un Bayern qui a surmonté l’adversité et est revenu prendre les rênes pour finir par mettre la cinquième vitesse avant la pause. Gnabry a prévenu par un tir au bâton et c’est Müller qui a remis son équipe devant une balle qui a frappé le bâton et il est tombé libre de la marque. L’Allemand est toujours là pour pêcher.

À la reprise, Mourinho n’a pas réussi à secouer le sien et le Bayern a pu marquer. Il ne l’a pas fait parce qu’il n’a pas terminé précisément au-dessus mais il était temps pour Coutinho, qui a réalisé un excellent match, de clore le score avec un but extérieur à la zone. C’est le Bayern de la Ligue des champions.