Résumé et buts du match Benfica-Rio Ave (3-2) de la Coupe du Portugal

Benfica a souffert de la belle pour accéder aux demi-finales. Le Lisbonne a dû retourner le score pour prendre le match nul contre un Rio Ave qui a été présenté dans l’électronique jusqu’à deux fois. Les de Bruno Lage, que cette campagne a déjà été éliminée de l’autre Coupe nationale, la Coupe Allianz, a presque dit au revoir à Taça.

15/01/2020

Act.16 / 16/2020 à 15:03

CET

SPORT.es

BEN

Oiseau

Benfica

Zlobin; Tavares, Ruben Dias, Ferro (Seferovic, 61e), Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt, Cervi (Rafa Silva, 89 ‘); Carlos Vinícius (Samaris, 85 ‘) et Chiquinho.

Rio Ave

Vitor; Figueiras, Borevkovic, Santos, Reis de Lima; Tarantini, Augustus; Lucas Piazón, Lopes (Bruno Moreira, 77 ‘), Santos; et Taremi.

Buts

0-1 M. 4 Lucas Piazón. 1-1 M. 13 Cervi. 1-2 M. Taremi. 2-2 M. 64 Seferovic. 3-2 M.71 Seferovic.

Arbitre

Soares Days. Ruben Days (3 ‘) / Augusto (30’), Lopes (51 ‘)

Benfica a commencé avec le pied gauche, car il n’avait pas passé cinq minutes de jeu et était déjà en dessous du tableau de bord. Lucas Piazón, cet enfant appartenant à Chelsea qui a emprunté à l’équipe de Londres à de nombreuses reprises et a fait un petit pas à travers l’Espagne de la main de Malaga, a pris du haut une faute puissante de loin à laquelle rien Zlobin ne pouvait faire.

Peu de joie a duré pour Rio Ave. Los de Bruno Lage ils sont allés au tirage au sort rapidement et, après un avertissement de Chiquinho, Cervi a égalé le concours avec un tir puissant de l’intérieur de la zone après que Carlos Vinícius a aidé. Les choses ont été mises en place après le choc initial.

Mais le rival était sorti réponse et Taremi Les visiteurs reprirent leur chemin après une longue passe. Le ballon a rebondi devant lui et, voyant que Zlobin était resté à mi-chemin, il a choisi de faire une gelée de pétrole avec sa tête.

Après le deuxième de l’équipe basée à Vila do Conde, repartant pour la Lisbonne. Chiquinho et Cervi ils ont testé les réflexes de Vitor, qui a gardé son équipe en tête du tableau de bord. Les planches auraient pu revenir au vidéomarqueur de Da Luz, puisque la tresse pointait la pénalité en faveur de Benfica après la chute de Taarabt dans la zone rivale. Mais, après avoir consulté le VAR et vu la pièce, il a annulé la peine maximale.

Da Luz a chanté Vive la Suisse!

Benfica avait pour mission de tourner un duel qui avait été compliqué, mais qui était proche du but était le Rio Ave dans un centre de Nuno Saints qui n’a pas fini Taremi pour peu. Avec ce panorama, Bruno Lage commencé à brûler les navires et à introduire des changements offensifs, tels que Seferovic pour le défenseur Ferro.

Le changement a fonctionné, puisque seulement trois minutes plus tard, l’attaquant suisse a égalisé le concours. Seferovic envoyé au fond des mailles une nouvelle assistance de Carlos Vinícius. Sept après le match nul, l’hélvétique répéterait pour contourner le marqueur et provoquer le délire à Da Luz avec un tir sans appel au centre de l’ex-professionnel espagnol Pizzi. Seferovic, qui a fait le tour d’un jeu très compliqué, a gagné un passe-temps qui est tombé s’est rendu à ses pieds.