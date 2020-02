Résumé et buts du match Brême-Dortmund (0-2) de la journée 23.

Dortmund se réveille à l’heure et reste dans la course à la Bundesliga. La boîte de Favre a pris sa revanche sur l’élimination dans le Pokal DFB et a remporté le match contre un Werder Bremen qui a l’air mauvais. Un record que rien ne pouvait faire en seconde période lorsque le «borusser» de l’équipe a mis une marche de plus dans le match. Sortez les liens, protégez-vous le dos et les balles à Haaland. Zagadou est celui qui a ouvert la boîte à la sortie d’un corner mais le Norvégien a remis le duel sur la bonne voie, marquant une fois de plus. C’est formidable. Mouvement de «9» et pour dormir.

22/02/2020 à 17:57

CET

Albert Grace

Wer

Dor

Werder Bremen

Pavlenka; Veljkovic (Sargent, 83e), Toprak, Moisander; Gebre Selassie, Bittencourt (J. Eggestein, 67 ‘), Klaassen, Augustinsson; Osako (Woltemade, 90 ‘), Selke et Rashica.

Borussia Dortmund

Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (Akanji, 93 ‘), Witsel, Emre Can, Guerreiro; Hazard (Brandt, 90 ‘), Haaland et Sancho (Reyna, 77’).

Buts

0-1 M. 52 Zagadou. 0-2 M. 66 Haaland.

Le Werder Brême s’est amélioré. Beaucoup mieux. Plus intense avant un off Dortmund, sans étincelle, comme si le match n’était pas transcendantal. Brême l’a voulu dès le début, a fait pression et a forcé le cadre Favre à revenir en arrière et à vivre installé dans son domaine. Bien que le siège local n’ait pas duré trop longtemps sans même tirer sur la porte.

Au fil des minutes, ceux du bassin de la Ruhr se sont accrochés au déséquilibre de Sancho pour essayer de jeter un œil au but de Pavlenka. Il ne s’est rien passé non plus. Un premier semestre complètement jeté. Haaland … Qui était Haaland? Le Norvégien n’a pas atteint une seule balle. Le test de désespoir «borusser» était un Sancho qui devait jouer seul. Ni Guerreiro ni Hakimi ne pouvaient être propriétaires des voies.

À la reprise, le maniatado de Dortmund s’est libéré de tout. Le Werder Brême n’était pas le PSG, il n’y avait aucune raison de se concentrer autant sur la défense. Avec les lignes les plus avancées, les espaces sont apparus. Haaland a eu le premier et dans le coin arrière Zagadou est devenu grand et a marqué la volée pour ouvrir la boîte. La chose la plus difficile a été faite devant un adversaire qui n’avait pas marqué même avec trois matchs de plus.

Dortmund était impatient de continuer à facturer et il y avait Haaland. Le Norvégien a abandonné la deuxième combinaison, est allé à la première et Hakimi, qui en avait marre en deuxième mi-temps, l’a mis sur le score. Ce garçon ne s’arrête pas. Ni permis. Le Norvégien en voulait plus dans les dernières minutes en profitant de l’anarchie qui a présidé à la rencontre. Achraf est apparu à l’extrême gauche, Can s’est déplacé comme un «faux 9» … Le Dortmund dans sa forme la plus pure qui ne sort pas du combat pour le titre.