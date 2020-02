Résumé et buts du match Colonia-Bayern (1-4) de la journée 22.

Le Bayern devient «beau» maintenant que la séquence décisive de la saison approche et il semble très compliqué que personne ne puisse tousser. La peinture bavaroise est de plus en plus en forme et à Cologne, il a fallu un quart d’heure pour dire «je suis ici». Goretzka n’a pas travaillé à Allianz contre Leipzig, alors Flick a déplacé le front d’attaque, a mis Müller derrière Lewandowski et l’équipe a volé.

16/02/2020 à 17:58

CET

Albert Grace

COL

BAY

Cologne

Corne; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach (Kainz, 28 ‘); Skhiri, Hector; Drexler, Uth, Jakobs (Schmitz, 72 ‘); Cordoue (Modeste, 81 ‘).

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Boateng (Lucas Hernández, 46e), Alaba, Davies; Kimmich (Tolisso, 59e), Thiago; Coman (Goretzka, 79 ‘), Müller, Gnabry; Lewandowski

Buts

0-1 M. 3 Lewandowski. 0-2 M. 5 Coman. 0-3 M. 12 Gnabry. 0-4 M. 66 Gnabry. 1-4 M. 70 Uth.

Arbitre

Felix Zwayer T.A .: Bornauw (78 ‘) / Boateng (28’), Thiago (49 ‘), Pavard (82’).

Incidents

Rhein Energie (49 968 spectateurs).

Coman et Gnabry ont poignardé les bandes tandis que le milieu de terrain allemand aux oreilles a fait les honneurs, à droite et à gauche. Le Bayern va clairement plus loin et fait peur en Bundesliga. Nous verrons si cela s’applique également à la Ligue des champions.

Bien que jouant au niveau qu’il a joué dans la première partie, peu d’équipes sont capables d’arrêter ses pieds. Les Bavarois sont sortis avec le couteau entre les dents, branché, mordant et avec une intensité brutale. Avec ces ingrédients et si cela vous prend deux minutes pour marquer, la chose va bien. Plus que bon. Müller a assisté à Lewandowski pour que les Polonais la placent là-haut. Facile. Minute 2. Et à suivre.

Les Bavarois étaient un cyclone au début. Le ballon volait aux pieds de Thiago et Kimmich. Une ou deux touches. Rien de plus. Le ballon devait atteindre le sommet, ce qui avait déjà terminé la tâche. Lewandowski pour Müller, l’Allemand pour Coman et le Français qui ont rendu Horn à mi-chemin inutile. Hector se mordit les lèvres. Normal. Le Bayern était imparable.

Et loin de se conformer au 0-2, Gnabry a contrôlé un ballon dans la zone, s’est calmé, a soulagé et l’a mis à rude épreuve. Le match s’est terminé alors qu’il restait plus d’une heure et quart de rencontre. Ils n’ont pas ralenti et le Bayern a pu tirer la première mi-temps avec une victoire éclatante, mais ils sont devenus exquis dans la région.

Dans la reprise, Cologne a cherché à entrer dans le match mais le VAR et le manque de visée l’ont empêché. Le Bayern avait baissé de trois vitesses, cherchant à économiser de la force pour plus tard, mais le coup de poing est même lorsque vous marchez. La colonie croyait qu’il avait le cadre bavarois contre les cordes mais Gnabry était responsable de refuser toute tentative avec un gros fil au long bâton.

Seul Uth, sans marque dans le deuxième costume, a pu marquer à la fois l’honneur. Le Bayern s’est amusé, Müller a apprécié la participation et Flick qui voit son équipe mieux que jamais. Lucas Hernández a également eu quelques minutes pour préparer son set-up. Tout est une bonne nouvelle en Bavière.