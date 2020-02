Résumé et buts du match Dortmund-Eintracht (4-0) de la journée 22.

Dortmund montre les dents au PSG. Dos grave, suffocant sous pression et mortel au dessus. La boîte de Favre a joué son jeu habituel mais cette fois, il était beaucoup plus complet en défense. Bürki s’ennuyait pendant que Sancho s’amusait à l’étage, faisant ce qu’il voulait sans la présence des blessés et du capitaine Reus. Les Anglais ont marqué, joué et Dortmund croit en l’épopée pour éliminer le tout-puissant PSG. Ceux du bassin de la Ruhr ont des restes d’armes à nuire et l’Eintracht, qui n’était pas un individu, en a fait l’expérience dans leurs propres viandes.

14/02/2020 à 22h34

CET

Albert Grace

Dor

EIN

Borussia Dortmund

Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Emre Can (Dahoud, 64 ‘), Guerreiro; Hazard, Haaland (Götze, 79 ‘) et Sancho (Reyna, 75’).

Eintracht Frankfurt

Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’dicka; Ilsanker, Rode (Sow, 78 ‘); Chandler, Gacinovic (Dost, 46 ‘), Kostic; André Silva (Patience, 82 ‘).

Buts

1-0 M. 33 Piszczek. 2-0 M. 50 Sancho. 3-0 M. 54 Haaland. 4-0 M. 74 Guerreiro.

Arbitre

Bastian Dankert T.A .: Chandler (22 ‘).

Borussia Dorumnd est sorti comme un coup de feu, comme d’habitude. La possession et la pression brutale après la perte ont empêché l’Eintracht de quitter son terrain. Un chiffre: l’équipe de Francfort à 65 ‘n’avait tiré qu’une seule fois au but. Les Favre étaient plus intenses que jamais, avec un Emre Can qui devient important. Sans Reus, c’est Sancho qui a remis l’équipe derrière lui, se déplaçant sur tout le front de l’attaque et ramenant tout le rival derrière.

Dortmund souffrait peu à peu. Sans occasions vraiment claires au-delà d’un tir au bâton Guerreiro après un coup franc direct, ceux du bassin de la Ruhr savaient que les deux arriveraient tôt ou tard. Comme il a presque toujours ce qu’il a. L’Eintracht n’a pas pu partir et dans un mouvement sale et laid et il semblait qu’il n’allait nulle part Piszczek a ouvert la boîte avec un tir du pied gauche de l’avant.

Haaland l’a célébré, qui n’a pas eu son jour dans la combinaison. La chose la plus difficile a été faite, même si ce Dortmund a déjà montré trop de fois qu’il souffre et beaucoup pour clore les matchs. Mais aujourd’hui n’était pas ce jour-là.

A la reprise, l’ombre du PSG est déjà apparue par le Signal Iduna Park, mais le Dortmund n’a pas voulu réveiller les vieux fantômes. Ainsi, il se mit au travail et en seulement dix minutes, il avait déjà quitté le jeu vu pour la détermination de la peine avec les objectifs de Sancho, en transition et en définissant comment les canons sont commandés, et Haaland, aidant Hakimi après un voleur. Quel poignard le marocain. Avec le 3-0, les ‘borussers’ ont mis le frein à main mais sans baisser la garde et Guerreiro a pu rejoindre le parti après un mauvais dégagement de Touré.