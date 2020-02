Résumé et buts du match Dortmund-Union (5-0) de la 20e journée.

Eh bien, une «petite main» et autre chose. Dortmund ne fait pas de prisonniers dans ce second tour et continue d’écraser tous ceux qui osent croiser son chemin. L’Union Berlin, basée sur son jeu défensif et avec la stratégie du drapeau, C’était un simple jouet entre les mains d’une boîte «borusser» qui n’a cessé de frapper depuis l’arrivée de Haaland.

01/02/2020 à 17:47

CET

Albert Grace

Dor

UNI

Borussia Dortmund

Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi (Zagadou, 64 ‘), Witsel, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland (Reyna, 77 ‘) et Reus (Hazard, 71’).

Union Berlin

Gikiewicz; Friedrich, Subotic, Schlotterbeck; Trimmel (Ryerson, 74 ‘), Gentner (Promel, 68’), Andrich, Lenz; Malli (Becker, 59 ‘), Andersson et Bulter.

Buts

1-0 M. 13 Sancho. 2-0 M. 18 Haaland. 3-0 M. 68 Reus (pen.). 4-0 M. 70 Witsel. 5-0 M. 76 Haaland.

Arbitre

Benjamin Cortus T.A.: Friedrich (64 ‘).

Le Norvégien a sept buts en trois matchs. Un sauvage à la hauteur d’un attaquant conçu pour cela. Soit dit en passant, ses compagnons ne sont pas loin derrière. Lorsqu’ils mettent la cinquième vitesse et fondent, le Dortmund est une machine en attaque capable de dépasser n’importe qui. Transitions, rythme effréné et jusqu’à six joueurs marchant sur la zone rivale. Cinq sont tombés mais pourraient être dix.

Dans des systèmes égaux et un à un dans tout le champ, il n’y a pas de couleur. L’équipe Favre n’avait pas besoin d’avoir une possession très élevée parce que l’Union Berlin ne s’était pratiquement pas présentée à la réunion. L’image de la capitale était une ombre de ce qu’elle était au premier tour et a succombé à toute la loi depuis le début.

Le Dortmund était branché et a rapidement levé ses dagues. Et le Borussia, quand il peut rouler sur les rails, est imparable. C’est d’abord Sancho qui a profité d’un tir qui a touché une défense pour ouvrir la boîte. Ensuite, c’est Haaland qui a défini à l’aise un centre de Brandt mesuré. Mouvement de «9» pour le mettre dans les écoles.

Avec le 2-0, l’Union Berlin n’a fait que se tromper. Précipitations et plus de précipitations avant un Dortmund calme qui se permettait même le luxe des talons dans la région. Il semblait qu’ils ne voulaient pas marquer. Comme s’ils étaient paresseux pour clore le match avant la seconde mi-temps. Même Witsel s’est promené dans la région pour sentir une Union Berlin qui saignait de tous les côtés.

Dans la reprise, Sancho a de nouveau échoué au corps à corps à l’erreur de Gikiewicz, qui lui a donné le ballon. Dortmund ne voulait toujours pas condamner mais l’Union Berlin a rendu les choses trop faciles. Ce pourrait être le duel typique dans lequel les «borussers» finissent par demander le temps mais une pénalité sur Haaland précipite les événements. Reus a transformé la pénalité maximale et quelques instants plus tard, Sancho l’a appliquée pour que Witsel ne marque que par plaisir au deuxième poteau. Avec 4-0, Haaland a terminé la fête.