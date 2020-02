Résumé et buts du match Guimaraes-Porto (1-2) du 21e tour.

Porto croit toujours à gagner cette ligue. Après avoir laissé derrière lui quelques jours au cours desquels il avait servi le titre à Benfica sur un plateau, la boîte de Conceiçao est de retour et de quelle manière. Après la défaite d’hier de Benfica contre le Sporting de Braga de Trincao, les dragons en ont profité pour se placer à un point de la tête. En seulement deux jours, ils ont réduit l’écart. Même ainsi, il y avait un péage. Et c’est que Marega a dû endurer des chants racistes désagréables d’une partie des fans. Quelle douleur. Le joueur a voulu quitter le jeu et est parti.

16/02/2020

À 22:32

CET

SPORT.es

VGI

POUR

Vitoria Guimaraes

Jésus; Sacko, Pedro Henrique, Venancio (Sousa, 83 ‘), Hanin; Edwards, Andre, Rodrigues, John (Davidson, 76 ‘); Evangéliste (Bonatini, 75 ‘) et Duarte.

Porto

Marchesin; Corona (Nakijama, 83 ‘), Marcano, Mbemba, Telles; Otavio (Leite, 88 ‘), Uribe, Oliveira, Luis Díaz; Ze Luis et Marega (Manafa, 71 ‘).

Buts

0-1 M. 10 Jésus (p.p.). 1-1 M. 49 Duarte. 1-2 M. 60 Marega.

Arbitre

L. Godinho T.A .: Ze Luis (44 ‘) et Marega (61’).

Porto était meilleur pendant une grande partie du match et méritait la victoire, bien qu’il suait plus que le compte pour assommer une Vitoria de Guimaraes qui vendait sa peau très chère. Les Dragons ont pris un peu d’avance mais l’adversaire l’a neutralisé à la reprise de la seconde mi-temps. Ils ont peint des bâtons pour Porto mais Marega a semblé profiter d’une longue balle et sauver la sortie de Jésus. Trois points valent leur pesant d’or.