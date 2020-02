Résumé et buts du match Inter-Milan (4-2) de la journée 23

“Vous dominez Milan. Sous vous vous vivez la vie & rdquor ;, ils chantent à la ‘Madonnina’. C’est l’emblème de la ville. Mais si vous devez parler de football, l’Inter est celui qui domine Milan. Conte a gagné le pouls de les «mauvais garçons» à l’éternel Ibrahimovic L’équipe «nerazzurro» a gagné le pouls de l’équipe «rossonero» pour remporter le leadership de la Serie A dans un vrai match avec retour inclus.

02/09/2020 à 23:03

CET

Albert Grace

INT

MIL

Inter

Padelli; Godín, de Vrij, Skriniar; Candreva (Moïse, 80), Barella, Brozovic, voisin, jeune (Biraghi, 95 ‘); Lukaku et Alexis Sánchez (Eriksen, 71¿).

Milan

Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernández; Kessie (Paquetá, 81¿), Bennacer; Castillejo (Leao, 80¿), Calhanoglu, Rebic (Bonaventura, 84¿); Ibrahimovic

Buts

0-1 M. 40 Rebic. 0-2 M. 45 Ibrahimovic. 1-2 M. 51 Brozovic. 2-2 M. 53 Voisin. 3-2 M. 70 de Vrij. 4-2 M. 93 Lukaku.

Arbitre

Fabio Maresca T.A .: Kessie, Conti / Neighbour, Skriniar, Barella, Lukaku.

Milan, en revanche, continue de chercher son chemin. Errant dans l’irrégularité avec son phare au sommet. Ibra est apparu. Comment les gros apparaissent. C’était son derby. Le derby de Milan qui avait tant de fois joué avec les deux élastiques.

Le Suédois a jeté une entité entière derrière lui. Il a d’abord assisté à Rebic, puis a décidé de mettre son nom à la lumière. Qui sait s’il allait être le dernier. Une partie de Giuseppe Meazza le détestera toujours. L’autre le vénérera jusqu’à la fin de ses jours. Le Suédois croyait être le nom propre du parti mais un autre est apparu: Inter. Oui, comme ça. Sans un joueur sur l’autre.

Conte prônait l’ananas au repos, ordonnait la libération de ses élèves et le cadre «nerazzurro» s’envolait pour dominer Milan contre toute attente. Et c’est que Milan était un colosse en première mi-temps. Dirigée par un omniprésent Ibrahimovic, la peinture de Pioli a eu l’occasion de s’ennuyer pour ouvrir la boîte avant le quart d’heure.

Occasions et plus d’occasions

Le Suédois, avec une volée, et Calhanoglu, avec un tir au bâton, voulaient faire la fête. L’Inter ne pouvait rien faire. Conte était en colère contre lui-même, contre ses joueurs et même contre le délégué. Les «nerazzurri» n’apparaissent pas… Mais quand ils le font, ils montrent qu’avec très peu, ils sont capables de faire beaucoup.

Milan a continué avec sa domination, sans grandes aversions, mais il semblait entrer dans le no man’s land. Et là, la lumière d’Ibrahimovic a semblé sauver son peuple des ténèbres. Tout d’abord, il ramassa une balle pluvieuse pour mâcher Rebic et ouvrir la boîte. Puis, avant la pause, il s’est déguisé en marqueur après avoir réussi un corner.

Dans la reprise, le script a pris une tournure dramatique. Pour Milan, bien sûr. L’Inter a relancé et en quelques minutes a remis les tables avec un but de volley Brozovic et un autre avec un peu de chance du voisin, à l’aide d’Alexis. Les «nerazzurri» avaient déjà fait le plus dur, alors ils ont commencé à contrôler le duel. Les minutes couraient et couraient et Milan marchait par inertie, convalescent. Et Inter a coulé la dent.

De Vrij, en jeu de stratégie, a déclenché la folie de Giuseppe Meazza. Le duel semblait mourir, surtout depuis qu’Eriksen avait le 4-2 avec un direct libre qui s’est écrasé tout au long de l’équipe. Malgré cela, Milan a essayé de faire appel à l’épopée dans les derniers instants, mais a trouvé la peine de Lukaku. L’Inter domine Milan. Tout comme la «Madonnina».