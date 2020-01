Résumé et buts du match Lille-PSG (0-2) de la journée 21.

Le PSG ne fait toujours pas un excellent match mais ne cesse de gagner. S’accrochant à Neymar, le cadre parisien a résolu une sortie compliquée avec une victoire qui ne l’a éloigné que de ses persécuteurs. Le Brésilien a mis l’équipe derrière lui, était un poignard entre les lignes et est rentré chez lui avec un double. 66 buts et 35 passes en 75 matchs. Que pensez-vous?

26/01/2020 à 23:09

CET

Albert Grace

Lil

PSG

Lille

Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Mandava; André (Xeka, 58 ‘), Soumaré (Rémy, 78’); Sanches, Ikoné, Luiz Araújo (Bamba, 67 ‘); Osimhen

PSG

Meunier, Thiago Silva (Kouassi, 46 ‘), Kimpembe, Diallo (Dagba, 76’); Disons Maria, Verratti, Win Gueye, Neymar; Icardi (Herrera, 73 ‘) et Mbappé.

Buts

0-1 M. 28 Neymar. 0-2 M. 52 Neymar (pen.).

Arbitre

Amaury Delerue. T.A .: Mandava (10 ‘), André (38’), Gabriel (51 ‘) / Gueye (81’).

Et que le Lille s’est impliqué, très méticuleux. Avec une pression suffocante, la boîte de Galtier a soumis un PSG au départ qui ne se consacrait qu’à envoyer des “ melons ”. Si l’adversaire déconnecte Verratti et Gana Gueye, l’équipe parisienne a du mal à sortir avec le ballon joué. Tuchel a besoin de personnes au milieu comme manger, à la fois offensivement et défensivement.

Les choses ne sont pas allées au PSG alors que Lille a trouvé des biens immobiliers quand il a réussi à se prélasser trois passes de suite. Avec la pression inexistante des «Fantastic Four», l’équipe de Galtier a cassé les lignes rivales comme il le voulait face à un PSG qui s’est pratiquement défendu avec seulement six hommes. Il est donc difficile de dominer un match.

Dortmund était avec un carnet et un stylo pointant tout pour les Champions. Il a souffert tout Tuchel mais cette équipe a déjà montré qu’il n’avait besoin de presque rien pour gagner un match. Pourquoi dominer. Neymar a combiné avec Verratti et a pris un fouet qui est allé à la même équipe. Facile et simple.

Le Brésilien est toujours la grande star de cette équipe. Quand il touche le ballon, les choses arrivent toujours. Le 0-1 a blessé un Lille qui a tiré le meilleur parti du compte et s’apprêtait à équiper le deuxième avec un grand mur entre Neymar et Mbappé. Heureusement que Gabriel était là.

A la reprise, la peinture parisienne termine le duel. Mandava qui met une main absurde à l’intérieur de la zone et Neymar qui n’échoue pas à la peine maximale. Il l’a dédié à Kobe Bryant. Avec le 0-2, le match s’est réuni et le PSG a eu l’occasion de mettre fin au duel une bonne fois pour toutes. Malgré cela, Tuchel a priorisé de ne pas commettre d’imprudence et a assis Icardi pour Ander Herrera. Lille voulait essayer mais il n’y avait aucun moyen.