Résumé et buts du match Lyon-Toulouse (3-0) de la 21e journée.

Victoire confortable de Lyon au Parc Olympique Lyonnais. L’équipe de Rudi Garcia marque depuis trois jours consécutifs et aujourd’hui il l’a fait avec une victoire qui le laisse très proche des positions européennes. L’équipe léonais est en passe et Ekambi avait besoin d’un match pour débuter avec le maillot lyonnais. L’ancien attaquant de Villarreal peut donner beaucoup d’espace à l’Olympique. Pour l’instant, première et objectif.

26/01/2020 à 17:16

CET

SPORT.es

OL

TOU

Olympique Lyon

Tatarusanu; Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal; Caqueret Mendes, Aouar (Cherki, 73 ‘); Terrier (Ekambi, 26 ‘), Dembélé et Cornet (Traoré, 79’).

Toulouse

Kalinic; Moreira, Gabrielsen, Diakite, Sylla; Koné, Vainqueur, Sangaré; Dossevi (Said, 75 ‘), Leya (Koulouris, 69’) et Boisgard (Adli, 84 ‘).

Buts

1-0 M. 29 Cornet. 2-0 M. 71 Dembélé. 3-0 M. 77 Ekambi.

Arbitre

Antony Gautier T.A.: Vainqueur (46 ‘).

Toulouse n’a pas opposé beaucoup de résistance, tout doit être dit. Sans même perdre 3-0, la boîte de Zanko a essayé de monter. Il est donc compliqué de nuire à un Lyon très irrégulier mais qui a le potentiel dans la zone d’attaque de vous ennuyer. Avec Toulouse enfermé derrière, Rudi Garcia a eu du mal à casser les lignes. Avec des passes excessivement horizontales, les Lyonnais ont pris Kalinic pour avoir des ennuis.

Mais peu besoin de ce Lyon. Assistance d’Aouar, contrôle précis de Cornet et de l’Ivoirien qui n’a pas échoué. La chose la plus difficile a déjà été faite avant la pause. Soit dit en passant, Ekambi a dû partir à cause de la coiffure Terrier, qui est devenue étourdie et est tombée par terre.

À la reprise, le scénario est resté intact et Lyon n’a eu qu’à gérer le loyer et même à l’étendre avec les Dembélé et Ekambi, qui a fait sa première avec son nouveau passe-temps. Match terminé en un quart d’heure.