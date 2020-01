Résumé et buts du match Majorque-Valence (4-1) de la journée 20.

Fête à Son Moix. Majorque a aimé et Il a rendu hommage à une Valence déprimée. Dans une première moitié de Vicente Moreno pratiquement parfaite, avec Salva Sevilla et Budimir en état de grâce, ils ont battu l’équipe che, qui reçoit un autre coup après l’image nulle qu’ils ont montrée en Super Cup. Le vermillon, euphorique, quitte provisoirement les sites de descente.

19/01/2020

À 17:07

CET

Francesc Ripoll

MAL

VAL

Majorque

Reine; Gamez, Valjent, Raillo, Lumor; Dani Rodríguez, Baba, Salva Sevilla (Aleix Febas, 69 ‘), Junior Lake (Kubo, 80’), Cucho (Pozo, 64 ‘), Budimir.

Valence

Jaume; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev (Ferran, 44 ‘); Gameiro (Kang In Lee, 61e), Maxi Gómez.

Buts

1-0 M.7 Raillo. 2-0 M.22 Budimir. 3-0 M.41 Budimir. 4-0 M.79 Dani Rodríguez. 4-1 M.82 Ferran.

Arbitre

Melero López (andalou). TA: Raillo (38 ‘), Salva Sevilla (55’), Reina (60 ‘), Dani Rodríguez (81’); Coquelin (12 ‘), Ferran (87’), Parejo (2A, 51 ‘).

Incidents

Match joué à Son Moix.

Il pleuvait beaucoup à Majorque. Mais pour les fans du groupe des Baléares, cette pluie est vite devenue une matinée ensoleillée, typique d’un été chaud. Et après quatre minutes, Parejo a commis une faute qui Salva Sevilla a parfaitement rebondi et Raillo a envoyé le ballon au fond des filets. Maison imbattable pour les vermillons.

Bien que Valence ait essayé de réagir, elle n’a montré aucun signe d’amélioration. La force défensive de Vicente Moreno disparu toute trace de récupération de ches, totalement perdu dans Son Moix. Tous les duels sont tombés du côté local. Majorque sentait le sang et faisait plus de dégâts. Un autre coup Plan de Dani Rodriguez qui a rebondi Budimir avant d’entrer et assumer 2-0. Mais il n’y en avait pas assez. Les Baléares en voulaient plus. Et après une excellente triangulation, encore une fois Budimir a condamné la rencontre et a coulé le ches, Ils n’ont pas tiré sur la porte pendant toute la première mi-temps. Un désastre qui a forcé Celades à effectuer le premier changement avant la pause. Ferran par Cheryshev.

Le technicien andorran a changé le schéma tactique après la pause, mais ce fut de courte durée. En un clin d’œil, Parejo a vu le deuxième jaune et l’a laissé avec un de moins. Valence, très rare dans son jeu, ne pouvait que regarder le chronomètre passer et penser que le Barça de Setién vous attend la semaine prochaine. Cela, et voyez comment Dani Rodriguez a pris un zambombazo pour faire la pièce et provoquer le délire à Son Moix, à qui ce déluge universel a connu la gloire. Le but de Ferran n’avait pas d’importance.