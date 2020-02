Résumé et buts du match Milan-Torino (1-0) de la journée 26.

On parle beaucoup que Milan a changé pour de bon avec l’arrivée de Zlatan Ibrahimovicmais qu’en est-il Daim Rebic? Le Croate, qui a marqué en six buts répartis sur cinq des six derniers duels, a marqué le seul but de la victoire du Pioli, qui expirent trois jours plus tard et sont aux portes des positions européennes. La mauvaise nouvelle, la blessure d’un Kjaer qui a quitté le terrain en première mi-temps, donnant accès à un Gabbia qui a fait ses débuts en Serie A.

17/02/2020 à 22h53

CET

C. F. Sainz

MIL

TOR

Milan

Donnarumma; Calabre, Kjaer (Gabbia, 44 ‘), Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Benacer; Castillejo, Paquetá (Bonaventura, 69 ‘), Rebic (Leao, 88’) et Ibrahimovic.

Torino

Sirigu; Lyanco (Aina, 85 ‘), N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Tomás Rincón, Lukic, Ansaldi; Edera (Zaza, 64 ‘), Berenguer (Milico, 85’); et Belotti.

Arbitre

Michael Fabbri TA: Bennacer (22 ‘), Castillejo (50’), Gabbia (85 ‘) / Edera (33’), Tomás Tincón (60 ‘), Ansaldi (73’)

Domaine absolu

Il a contrôlé sans problème la première moitié de Milan contre un Torino qui a à peine eu des opportunités au-delà d’un très haut tir de Berenguer. C’était la première fois du match, auquel il a répondu Paquetá avec un tir qui s’est arrêté Sirigu Avec un bon étirement. La prochaine chose que rien ne pouvait faire, puisque le tir de Rebic depuis le cœur de la zone après la passe de Samu Castillejo était très serré au poste.

Il ne voulait pas quitter Milan pour la finale et la deuxième partie a commencé fort, mais il n’a pas pu marquer. Ibrahimovic et Samu Castillejo ils ont pardonné le deuxième dans les premières mesures après l’entracte; le «Toro», voyant les oreilles du loup, a continué sa marche et a commencé à rôder vers le but local, mais uniquement avec des centres faciles à dégager dans la zone pour la «rossonera».

Beaucoup de volonté mais peu de football dans la case “granata”, qui malgré cela a fait souffrir le stand de San Siro jusqu’au bout. Le tirage au sort prévu jusqu’au coup de sifflet final malgré le fait que Donnaruma Il n’a pas eu à s’efforcer à aucun moment, au-delà de toute sortie qui a mis le cœur dans le poing aux miliciens «Typhosi».

Enfin, Milan a atteint les trois points qui le font revenir sur le chemin de la victoire et le reconnecter avec ses fans après la défaite de la journée dernière, avec retour inclus, dans le en Derby della Madonnina ’.