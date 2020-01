Résumé et buts du match Monaco-Strasbourg (1-3) de la journée 21.

Il semblait qu’avec Monaco, Monaco avait pris une nouvelle direction. Il semblait que ce serait une équipe plus compacte, avec plus de mordant et une défense plus forte. Cela a été démontré devant le PSG. Il semblait … Mais hier, inexplicablement, il est retourné dans les rues. La marche de Jardim n’a pas permis de corriger le drame défensif d’un Monaco qui a succombé avec force à Strasbourg. Robert peut encore s’améliorer.

25/01/2020

Act.26 / 26/2020 à 15:22

CET

SPORT.es

LUN

EST

Monaco

Lecomte; Henrichs (Aguilar, 67¿), Glik, Maripán, Touré; Bakayoko, Golovin; Martins, Fàbregas (Adrien Silva, 69¿), Dias (Jovetic, 59¿); Ben Yedder

Strasbourg

Sels; Lala, Koné (Bellegarde, 34 ¿), Mitrovic, Carole; Fofana, Djiku, Sissoko; Thomasson; Ajorque (Majeed, 85¿) et Zohi (Ndour, 77¿).

Buts

0-1 M. 40 Buck. 0-2 M. 66 Thomasson. 0-3 M. 74 Mitrovic. 1-3 M. 86 Jovetic.

Arbitre

Eric Wattellier T.A.: Jovetic (81¿).

L’équipe monégasque s’est certainement bien déroulée et pourrait ouvrir la boîte si Henrichs au lieu de tirer l’avait mis au deuxième poteau pour que Ben Yedder ne marque que par plaisir. Mais ce qui a bien commencé a fini par être un désastre. La possession était d’un Monaco qui, à chaque fois qu’ils lui prenaient le dos, souffrait considérablement. Il a montré qu’il avait encore beaucoup de tissu à couper et défensivement il devait faire deux, trois ou même quatre passes en avant. Strasbourg s’est rendu compte des problèmes défensifs rivaux et a fait mouche juste avant la pause avec le but d’Ajorque.

A la reprise, la chance et le jeu monégasque ne se sont pas améliorés excessivement et sont revenus à la forme. Robert Moreno était désespéré. Tout ce qui est bon en attaque de rien ne sert car en défense viennent des problèmes tous les deux par trois. Face arrière et danger. De plus en plus de danger. Mitrovic a même clôturé le match en faisant taire l’intégralité du Louis II. Seul Jovetic pouvait constituer le marqueur. Premier revers majeur de l’ère Robert Moreno.