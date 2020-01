Résumé et buts du match P.Ferreira-Benfica (0-2) du tour 18.

Importante victoire de Benfica qui lui permet de mettre plus de pression sur Porto. La photo de Bruno Lage a clairement résolu le duel grâce aux buts de Rafael Silva et Carlos Vinicius dans un match où il n’avait pas besoin d’avoir la possession de la possession pour faire des dégâts. Avec un jeu de plus, les lisboetas prennent déjà dix points à certains dragons qui ne peuvent pas échouer.

Paços Ferreira

Ribeiro; Silva (Ze Uilton, 78 ‘), Costa, Michael, Reabciuk; Pedrinho, Diaby (Amaral, 68 ‘), Antunes, Castanheira (Murilo, 68’); Castro et Tank.

Benfica

Vlachodimos; Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi (Taarabt, 75 ‘), Gabriel, Cervi; Carlos Vinicius (Seferovic, 80 ‘) et Rafa Silva (Jota, 89’).

Buts

0-1 M. 39 Rafa Silva. 0-2 M. 48 Carlos Vinicius.

Arbitre

Manuel Oliveira T.A .: Tank (25 ‘), Micael (38’), Silva (71 ‘) / Weigl (40’), Rafa Silva (89 ‘).

Incidents

Stade de Capital do Móvel

C’est l’organisme de bienfaisance qui a essayé le plus et, par l’effort, a amené le chat à l’eau. Les «aigles» sont venus vouloir chasser et se sont rapidement mis au travail. Grimaldo a eu le premier du match avec un coup franc qui a repoussé Ribeiro en corner puis Carlos Vinicius s’est dirigé directement vers la barre transversale.

Benfica a mis les piles et a réussi à arriver avec une certaine facilité. Paços de Ferreira, quant à lui, ne pouvait pas faire grand-chose au-delà de la distribution du ballon. Il manquait le mordant ci-dessus et cela a été utilisé par la boîte de Bruno Lage pour ouvrir la boîte. Rafa Silva a posé son marqueur dans la zone et a défini avec le gaucher.

Pizzi a pu ouvrir l’écart juste avant la pause mais celui qui allait le faire allait être Carlos Vinicius dans la reprise. Le 0-2 a été clé et a rassuré un match qui n’a plus touché. Benfica n’a pas été intimidé et a ajouté une victoire qui lui permet de rester là en haut du tableau avec une certaine marge.