Résumé et buts du match PSG-Monaco (3-3) de la 20e journée

Fou, anarchique, spectaculaire … Colossal, comme dirait notre cher Carlos Pérez de Rozas. Choisissez le mot que vous voulez car ce qui a été vécu à Paris était une vraie folie. Un jeu qui aurait pu durer une éternité et qui ne se serait jamais ennuyé. Une ode à l’attaque du football dans laquelle les tables étaient signées. Personne n’a pris le premier assaut. Le deuxième sera à Louis II ce mercredi.

01/12/2020 à 23:08

CET

Albert Grace

PSG

LUN

PSG

Navas; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat; Di María (Sarabia, 80 ‘), Gana Gueye, Verratti (Paredes, 80’), Neymar; Mbappé et Icardi (Cavani, 86e).

Monaco

Lecomte; Henrichs, Maripán, Glik, Ballo Touré; Bakayoko, Golovin, Fàbregas (Slimani, 65 ‘); Gelson Martins (Aguilar, 82 ‘), Ben Yedder (Adrien Silva, 86’) et Keita Baldé.

Buts

1-0 M. 3 Neymar. 1-1 M. 7 Gelson Martins. 1-2 M. 13 Ben Yedder. 2-2 M. 24 Touré (p.p.). 3-2 M. 42 Neymar (pen.). 3-3 M. 70 Slimani.

Arbitre

Antony Gautier T.A .: Baldé (10 ‘), Bakayoko (84’).

Incidents

Parc des Princes.

La première moitié mérite un chapitre séparé. Moreno est arrivé dans la capitale avec une équipe encore en construction et l’a emmené au vert, comme s’ils étaient ensemble depuis une vie. Dans un 4-4-2 préparé à brancher Neymar et Di Maria, Monaco a enseigné à la Ligue 1 comment jouer ce PSG.

Et que le début allait commencer à trembler. Erreur en arrière, Verratti qui voit Neymar et le Brésilien bat Lecomte. Quelle tempête approchait Robert … Mais la lune de Paris est apparue. Avec trois touches, Monaco a réussi à briser les lignes, alors il s’est mis au travail pour exploiter les inconvénients.

Dans l’une des premières combinaisons, Fàbregas a mis un bonbon à Ben Yedder, Navas l’a renversé et Martins a profité du rejet. La surprise sauta. Et plus qu’il allait sauter quand Ben Yedder a inversé la donne. Minute 13. Commence souvent. C’était un aller-retour, vers une tombe ouverte.

Dans ceux-ci, le PSG a plus d’options, mais Monaco était bien planté et savait comment s’y opposer. Pour gagner à Paris, il faut suer à l’encre et les Parisiens enfermaient lentement un tableau de Moreno qui, malgré tout, pourrait ouvrir la brèche avec un tir de Keita que Keylor a pris. Monaco a échoué et Neymar l’a fait payer.

D’abord avec l’aide de Touré puis avec un penalty, il retourne le tableau de bord. Au milieu, Glik heurta une tête dans le bois. Le 3-2 n’aurait coulé personne, mais pas ce Monaco qui pourrait encore égaler en dernière action de la première mi-temps.

Dans la reprise, le rythme n’a pas baissé et Neymar a eu une clameur pour ouvrir l’écart. Mais les dieux du football ont voulu être justes et laisser le duel entretenir sa passion. Ainsi, le PSG a continué à dominer un Monaco qui coûte de plus en plus. Même ainsi, il suffisait de nouer le duel. Slimani a marqué et le VAR l’a accordé. Avec 3-3, la folie est revenue pour reprendre le jeu et les deux avaient plus que des chances claires de remporter la victoire. Le PSG s’est désespéré et Mbappé l’a eu lors du dernier match du match. Une formidable fin pour un formidable match.