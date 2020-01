Résumé et buts du match Valladolid-Valence (1-1) du tour 18.

21/12/2019

À 23:28

CET

Francesc Ripoll

VLL

VAL

Valladolid

Masip; Antoñito, Olivas, Salisú, Moyano; Hervías (Óscar Plano, 70 ‘), San Emeterio, Joaquín, Toni Villa (Anuar, 78’); Sandro (Sergi Guardiola, 68e), Enes Ünal.

Valence

Jaume; Wass, Garay, Gabriel, Gayà; Ferran, Parejo, Coquelin, Carlos Soler (Esquerdo, 94 ‘); Neveu (Cheryshev, 59 ‘), Rodrigo (Manu Vallejo, 67’).

Buts

1-0 M.83 Guardiola. 1-1 M.94 Manu Vallejo.

Arbitre

Pizarro Gómez (Madrid). TA: Carlos Soler (34 ‘), Coquelin (80’), Parejo (90 ‘).

Incidents

Match joué dans le José Zorrilla.

Manu Vallejo est apparu à la rescousse d’une Valence très faible en réunion marqué par le mauvais temps, et que Valladolid méritait. Les pucelanos, supérieurs en seconde mi-temps, ils sont allés de l’avant dans la dernière ligne droite avant le but sur la corne.

La première mi-temps n’était nullement divertissante. Vent, pluie et peu de football. Les conditions météorologiques rendaient le jeu difficile et de quelle manière, car il fallait des horreurs pour faire des jeux et le ballon faisait des étrangers quand il se déplaçait longtemps. Malgré cela, Valladolid a sauté sur l’herbe avec initiative, et Les Celades, à l’aise dans cette situation, ont attendu sans laisser de lacunes et chercher le vôtre contre lui. Bien sûr, il n’y a eu pratiquement aucune occasion. Et c’est en grande partie la faute de Salisu. Il est devenu un mur omniprésent dans tous les sites du domaine. Personne n’est passé. Pour couronner le tout, ni les attaquants de Pucelan ni les Valenciens n’ont été inspirés, juste quelques étincelles d’une villa électrique Toni. Seul Masip a rejeté un tir acrobatique de Gabriel à la fin de la première mi-temps.

La chose a été encouragée après la pause. Quelque chose de plus Parejo est apparu et c’est un bon symptôme pour Valence, bien que ce soit le peuple Valladolid qui avait le but à proximité. Enes Ünal a été licencié quelque peu hors-jeu et Moyano a montré les réflexes de Jaume. Là, l’image de Sergio González a grandi, qui a fait des changements et dynamité l’attaque locale, de plus en plus près du but.

Et Sergi Guardiola est apparu. Dans la dernière ligne droite, Jaume a tiré un coup franc de Manacor, mais le ballon avait complètement dépassé la ligne de but. Cela a été confirmé par le VAR, et quand il a semblé que les points restaient à Zorrilla, cruche d’eau froide. Frost Lors du dernier jeu, Parejo a laissé échapper un ballon à Ferran, qui a envoyé le ballon pour Manu Vallejo pour semer la déception à Valladolid et déchaîne la folie sur le banc che. Point qui sait très peu pour les pucelanos.