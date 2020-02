Résumé et buts du match Vérone-Juventus (2-1) de la journée 21.

Même la Juventus peut être retracée par des matchs. L’équipe de Sarri a réalisé le plus difficile lorsque Cristiano Ronaldo a inventé une course, défié son défenseur et battu Silvestri avec un tir croisé doux. Mais non. Il était temps de mettre la série A au rouge. Les «bianconeri» pensaient avoir le jeu sous contrôle contre un Hellas Verona presque vaincu.

08/08/2020 à 23:10

CET

Albert Grace

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso (Verre, 58¿), Amrabat, Lazovic (Di Marco, 79¿); Pessina; Borini et Zaccagni (Pazzini, 69).

Juventus

Szczesny; Square, par Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (De Sciglio, 82 ¿), Pjanic, Rabiot; Costa (Ramsey, 72 ¿), Higuaín (Dybala, 59 ¿) et Cristiano Ronaldo.

Buts

0-1 M. 65 Cristiano Ronaldo. 1-1 M. 76 Borini. 2-1 M. 86 Pazzini (pen.).

Arbitre

Davide Massa. T.A .: Lazovic (39¿), Pessina (41¿) / Alex Sandro (20¿), Dybala (75¿), Bonucci (85¿).

Celui-là a presque donné des ailes, de l’espoir à une équipe qui a cru et profité des erreurs de deux enfants derrière. Borini a bien enchaîné les erreurs et Pazzini a dynamité le duel en effectuant une pénalité maximale après quelques mains de Bonucci. L’Inter aime ça. Il y a déjà huit matchs sans perdre un Hellas Verona qui est l’une des grandes surprises du football italien.

Il l’a montré au début. Vérone a serré et de quelle manière en quelques minutes, il a été possible de prendre de l’avance sur le tableau de bord à plus d’une occasion, en particulier après un mouvement stratégique que Rrahmani n’a pas pu définir. Hellas a monopolisé toutes les arrivées du match contre une Juventus inopérante, incapable de réagir aux fortes pressions de l’équipe de Vénétie.

Même ainsi, il y aura toujours Douglas Costa et, surtout, Cristiano Ronaldo. Le Portugais a riposté par un tir dans le bois et le Brésilien a fait de même. La «Vecchia Signora» a eu du mal à s’installer mais n’en avait pas besoin. Même sans Dybala, l’équipe avait de la poudre à canon à percer.

Christian conduit la dent

Dans la reprise, la Juventus a réussi à prendre le contrôle du duel, a dominé la possession et ce qui devait arriver est arrivé. Hellas Verona a échoué, Cristiano n’allait pas le faire dans ce cas. Carrerón del luso et tir croisé pour battre Silvestri. Avec 0-1, la Juve a contrôlé le duel à tout moment mais n’a pas eu deux erreurs défensives clés: Bentancur était doux et Borini l’a fait payer, et Pazzini n’a pas manqué la peine maximale derrière les mains de Bonucci. Catastrophe de la Juve à Vérone.