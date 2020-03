Résumé et buts du Wolfsburg-RB Leipzig de la Bundesliga

Lorsque le ballon cesse d’entrer, il y a un problème. Le RB Leipzig complique sa vie avec son deuxième nul consécutif sans but en Bundesliga et Je pourrais céder la place à un Bayern qui joue demain. En cas de triomphe des Bavarois, la différence serait déjà de cinq points. Il méritait de gagner contre un Wolfsburg ordonné en défense qui lui faisait aussi peur.

07/07/2020 à 17:38

CET

sport.es

Wolfsburg

Casteels; Steffen (Roussillon 84 ‘), Knoche, Brooks, Otavio; Mehmedi (Joao Victor 64 ‘), Gerhardt, Arnold, Brekalo (Klaus 77’); Weghorst, Schlager.

RB Leipzig

Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angeliño (Lookman 81 ‘), Nkunku, Laimer, Sabitzer, Forsberg (Dani Olmo 60’); Poulsen (Werner 60 ‘), Schick.

Arbitre

Daniel Schlager T.A .: Otávio (64 ‘), Weghorst (78’) / Laimer (41 ‘), Upamecano (57’), Dani Olmo (90 ‘)

Incidents

Stade Volkswagen Arena

Nagelsmann a été surpris de voir Werner assis sur la difficile visite de la Volkswagen Arena et l’a payé. L’absence de but contre Leverkusen de la veille s’est répétée en cela en première mi-temps faute de chances de marquer. La forte pression des locaux les a obligés à toucher loin derrière ceux de Leipzig qui n’ont pas réussi à surmonter les lignes de pression avec la facilité des autres jours.

Le match a commencé à s’engouffrer avec le passage des minutes et juste un tir d’Angeliño à la 36e minute représentait un certain danger dans les deux buts. Il l’a frappé avec sa main droite et cela s’est montré.

Peu d’erreurs en défense des deux équipes ont empêché de voir plus de chances de marquer et seule la fatigue des dernières minutes a ouvert le match. Aussi l’entrée de Dani Olmo ou Timo Werner qui a généré plus de panique que le football. En fait, le Wolfsburg pourrait remporter la victoire dans les dernières minutes du match avec un tir croisé de Schlager qui léchait le bâton.

Une répartition des points qui ne favorise pas l’intérêt du titre pour les visiteurs. Ils se sont retrouvés coincés au pire moment de la saison.