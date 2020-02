Résumé et objectif de Levante

Le Barça sera présenté comme leader le 1er mars au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid n’a pas résisté à la pression que l’équipe Blaugrana a mise avec sa victoire à Eibar et a succombé à un Levant qui a plié les Blancs avec une approche courageuse et un but de Morales. L’ensemble de meringue manquait de punch et le payait cher. Et il a également perdu Eden Hazard en raison d’une blessure. Nous verrons combien de temps

22/02/2020

Agir à 23h15

CET

LEV

RMA

Lift

Aitor; Miramón, Bruno, Postigo, Toño; Morales (Pablo Martínez, 81 ‘), Vukcevic, Campagne, Bardhi; Roger (Melero, 80 ‘) et Borja Mayoral (Sergio León, 87’).

Real Madrid

Courtois; Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric (Fede Valverde, 82 ‘), Casemiro, Kroos; Isco (Lucas Vázquez, 73 ‘), Benzema et Hazard (Vinicius, 67’).

Arbitre

Hernández Hernández (Las Palmas). TA Roger (35 ‘) / Sergio Ramos (10’), Casemiro (70 ‘)

Incidents

Match correspondant à la 25e journée de LaLiga Santander disputé dans la Ciutat de Valencia devant 23 566 spectateurs.

Zidane est sorti avant Levante, ignorant la visite imminente de Manchester City de Pep Guardiola à Santiago Bernabéu lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Même Marcelo au lieu de Mendy.

S’il ne l’avait pas prévu, la victoire du FC Barcelone à Eibar vient de se décider. Le Real Madrid a sauté dans l’herbe de la Ciutat de Valencia avec l’obligation de gagner pour reprendre le leadership et cela l’a atténué.

Poussé par un Isco actif, les supporters du Real Madrid parcouraient depuis le début le but d’un Aitor Fernández qui a évité le but dans une main dans la main avec Karim Benzema. Le Français, habilité précisément par Isco, n’a été planté que devant le gardien Granota, qui repoussait son tir du pied.

Aitor est resté ferme tout au long de la première partie malgré un renflement dans un poing fermé qui allait lui coûter un dégoût. Par chance, La tête de Casemiro n’a trouvé aucun but.

Le Real Madrid est sorti fort, avec cette confiance qui donne l’impression qu’il domine le milieu de terrain. Eden Hazard et Isco ont été intégrés dans le noyau créant la supériorité devant un Levante qui n’a pas tourné son visage vers le jeu.

L’équipe Blaugrana sapait la confiance des visiteurs chaque fois qu’ils en avaient l’occasion, avec la vitesse de Morales et le bon travail de une campagne qui a été laissée de côté et suffisante pour équilibrer les forces dans la zone de création.

Morales avait tort dans une supériorité contre et Varane a dû apparaître pour empêcher Borja Mayoral de riveter un centre empoisonné de Toño au but..

Le jeu est devenu un échange dans lequel Modric l’a essayé de loin En l’absence de meilleurs arguments. Son premier tir est allé haut et le second, il a couru dans les gants d’Aitor.

Dans un match sans concessions ne pouvait pas manquer un chapitre séparé pour Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid était à nouveau dans tous les maquis. D’abord, réclamant du carton pour Roger après un accrochage entre eux. Puis, remportant le jaune par un pochoir sur Jorge Miramón. Et enfin, l’expulsion se joue par une poussée à la sortie d’un corner.

Le passage dans les vestiaires n’a pas changé le paysage et l’évolution des minutes n’a fait qu’augmenter l’angoisse de Madrid. Enis Bardhi et José Campaña ont contribué à semer la panique dans les rangs blancs avec deux coups de feu de l’extérieur de la zone. Le Macédonien était sur le point de coller, le Sévillien rencontra une grosse main de Thibaut Courtois.

Entre les deux, Hazard a fait un Vinicius et perdu une occasion imbattable. Marcelo a mis une balle fantastique dans l’espace avec une touche subtile d’éperon à la volée, mais le Belge n’a pas pu contrôler le cuir tout au long de sa carrière et a fini par échouer son tir contre Aitor.

Le Levant a de nouveau perdu une contre-attaque en supériorité et Postigo a émergé avec une course fugace pour en avorter une autre contre Benzema. Tout cela, avant Hazard prendra sa retraite blessé.

L’ancien Chelsea s’est retrouvé sur le banc avec de la glace sur son jumeau, une image qui engage son concours à City et Barça. Bonnes ou mauvaises nouvelles pour le Real Madrid? Chance ou pas, de sa réapparition, match nul à domicile contre Celta et ce soir, 0-0 alors qu’il restait sur le terrain. Je le laisse là.

Madrid a été diluée au même rythme qu’Isco a disparu. Zidane a réalisé et remplacé le malagueño par Lucas Vázquez, dans une tentative de changer la dynamique du match.

Avec Vinicius et Lucas Vázquez sur le terrain, le Real Madrid a ouvert le terrain, mais ce qui a fonctionné dans d’autres jeux, cette fois, cela n’en valait pas la peine.

Avec le Real Madrid désespéré, Morales a tourné le dos à la défense pour tirer un Courtois choqué avec une volée spectaculaire. À propos, c’est Sergio Ramos qui a permis la position de Madrid.

Zidane n’a pas apporté sa fleur à la Ciutat de Valencia et dans les dernières minutes, il était plus proche de 2-0 que le nul de Madrid. Leader il n’y en a qu’un et porte du blaugrana.