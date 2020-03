Résumé et objectifs d’Ájax

Un Ajax avec peu de football et moins de chances qu’il ne pouvait pas avec un AZ Alkmaar qui a su profiter pleinement des erreurs commises par son rival. première partie appariée avec des allées et venues vers les deux objectifs, dans la deuxième partie, Ajax a pris plus de contrôle, mais AZ savait comment condamner et quitter l’Eredivisie complètement ouverte.

Ajax

Az Alkmaar

Ajax

Onana, Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico, Eiting, Van de Beek, Lisandro M., Ziyech (Huntelaar, 81 ‘), Tadic, Promes

AZ Alkmaar

Bizot, Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal, Midtsjo (Sugawara, 92 ‘), De Wit, Classie, Stengs, Boadu (Drujif, 91’), Idrissi (82 ‘)

Le match était marqué depuis le début pour l’objectif initial de AZ. Dans le minute 4, Aveugle fuite d’une mauvaise passe sur la balle dans son propre champ, ce qui Midtsjo a profité de l’occasion pour voler et se connecter rapidement avec Boadu de sorte que l’avant défini ajusté au poste gauche de l’objectif de Onana. Le footballeur néerlandais a déjà 14 buts et est le deuxième meilleur buteur de l’Eredivisie.

Au cours des 15 premières minutes, le match a été un aller-retour constant dans lequel la possession du ballon était plus importante pour l’Ajax mais l’AZ a généré plus de chances. Les deux ensembles ont fait un haute pression pour rivaliser avec les défenses, et des vols ont eu lieu dans le camp d’en face. Dès le premier quart d’heure, le jeu s’est stabilisé, a ralenti et l’équipe de Ten Hag a commencé à dominer.

Les possessions d’Ajax se passaient dans le champ opposé, mais pas d’occasions claires au-delà d’un plan lointain de Lisandro Martínez et un coup de tête de Tadic qui est sorti sur la barre transversale. Cependant, contre AZ ils ont généré un danger pratiquement à chaque sortie, car les défenses n’ont pas effectué la surveillance correcte sur Idrissu, Boadu et Stengs, qui s’est lancé dans l’attaque dès que son équipe a volé le ballon.

Voilà comment cela est arrivé dans le minute 21 une occasion très claire pour le groupe de visiteurs, où Onana il devait être utilisé à fond pour repousser un coup de Midstjo derrière un centre latéral satiné. En 34, après une nouvelle sortie à la contre-attaque, De Wit Il était sur le point d’augmenter l’avantage avec un lancement par l’avant qui est sorti sur la bonne équipe d’Onana.

Le football Ajax a coulé grâce à Ziyech, qui a été consacré tout au long du jeu à descendre pour recevoir le centre du champ. Le Marocain a été très actif lors de la première partie, voire trop, puisqu’il est entré dans une tangana à la lisière du reste qui aurait pu lui coûter l’avertissement.

Avec le résultat de 0-1 repos a été atteint. Après la reprise, AZ a décidé de quitter les compteurs haute pression et rétractés pour réduire les espaces dans son propre domaine. La possession d’Ajax a augmenté, mais a continué sans générer de grands dangers pour l’objectif de Bizot.

La deuxième partie se trouvait dans l’intrigue d’AZ, qui continuait de générer un danger pour les contre. Dans le minute 55, Idrissu avait déjà prévenu Onana par un tir que le gardien camerounais avait arrêté. En 63, il a réussi à battre le gardien de l’Ajax avec un tir de l’avant de la zone qui, après avoir été examiné par le VAR, l’arbitre l’a annulé à la main.

Le plus clair pour Ajax arrivé à la minute 71. A la sortie d’un coin, Tête surmontée de Tagliafico à gauche de Bizot, qui a réagi magistralement et dégagé un corner. Il y avait un tirage au sort d’Amsterdam. Pardonné, et deux minutes plus tard, après un passage à l’espace de Koppmeiners, Idrissu défini parfaitement avec un Vaseline impossible pour Onana.

De là, plus rien ne s’est passé lors de la réunion. L’Ajax de J’ai hag fermé un semaine terrible, après l’élimination de la Ligue Europa aux mains de Getafe et avec cette défaite face à l’AZ, qui l’attache à 53 points au sommet du classement. Il avait remporté 19 de ses 20 derniers matchs à domicile et, dans 26 de ses 28 derniers matchs, il avait marqué au moins 2 buts.