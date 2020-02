Résumé et objectifs d’Alavés-Eibar (2-1)

L’Alavas a remporté le derby basque contre Eibar grâce aux buts de Lucas Pérez, qui a célébré son retour de façon quelque peu décisive, et Oliver Burke. Trois points permettent à ceux de Asier Garitano prendre de la distance avec les poteaux de descente, contrairement aux armuriers. L’équipe de babazorro est passée de moins en plus, même si elle a fini par souffrir du but tardif de Orellana. Le Chilien a trouvé un ballon devant la zone et a battu Pacheco après Magellan Détournez le cuir. Le 2-1 a dérangé un Alavés qui, à part la dernière frayeur, a su imposer son efficacité.

02/07/2020

Agir à 23h22

CET

Andrés Fernández

AILE

BEI

Alaves

Pacheco; Ximo, Laguardia, Magallán, Duarte; Fejsa (Lucas Pérez, 46e), Manu García; Aleix Vidal, Camarasa, Burke (Edgar Méndez, 71 ‘); Joselu (Aguirregabiria, 83 ‘).

Eibar

Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Bigas (De Blasis, 73 ‘), Côte; Diop, Edu Expósito; Pedro León (Charles, 57 ‘), Cristoforo (Inui, 83’), Orellana; Sergi Enrich

Buts

1-0 M. 46 Lucas Pérez. 2-0 M. 66 Burke. 2-1 M. 83 Orellana.

Arbitre

Prieto Iglesias (Navarre). TA: Aleix Vidal (36 ‘), Ximo Navarro (74’), Manu García (85 ‘) / Pedro León (53’) et Charles (91 ‘).

Campagne

Mendizorroza. 17089 spectateurs

Eibar, qui n’avait remporté que 15 victoires à domicile contre les équipes basques à Primera, l’a forcé à jouer ce qu’il sait le mieux en première mi-temps. Très court dans le cœur, vitesse sur les flancs et centre la zone à la moindre occasion. C’est pourquoi, et aussi à cause de l’inefficacité d’Alavés, qu’il n’y a guère eu une seule occasion à mentionner au premier semestre. Un très fort coup de Ximo Navarro Quoi Dmitrovic bien tiré vers le bas. Mendizorroza, ennuyé par un derby plus remarquable que le «canchero», qui n’était pas grand-chose non plus.

Lucas, la révolution

Mais tout a changé dans les 30 premières secondes de la reprise. Burgos décision énorme, contre mortel Alavés, Joselu assister et Lucas Pérez, qui ne disposait que de 15 secondes sur le green, définies avec subtilité avant le départ de Dmitrovic.

La cible a incité les babazorros, qui dans une autre triangulation vertigineuse pourraient tuer le derby, mais le but blindé a arrêté le lancement de Burke. Dans une rangée, Camarasa Il a encore pardonné ce qui était un but chanté. Dmitrovic il grossissait, mais son Eibar en souffrait. Et comme c’est beau.

Ce fut une question de temps que ce qui fut intuitif lorsque la sentence arriva. Une nouvelle action de l’aile par la gauche, avec une cargaison d’erreurs de coordination, de marque et de force de celles de la Basse Deba, a permis Burke terminer le plaisir et donner de la consistance à la victoire de Vitoria.

Les tâches à moitié accomplies, les Alavés ont reculé et ceux de Équilibre Ils ont avancé des lignes. La réaction est venue, bien que tardive. Orellana, de l’extérieur de la zone, un beau fouet a été pris pour réduire les différences. Cependant, les Vitorians n’ont pas souffert de garder 2-1 jusqu’au coup de sifflet final.