Résumé et objectifs d’Athletic

Les luttes pour l’Europe et le déclin sont plus que jamais en désaccord. Un signe de cela est le lien entre les équipes qui se battent pour ces choses. Les Basques et les Galiciens ont égalisé un point dans un match où l’élan de l’Athletic n’a été que suffisant pour atteindre un point qu’il connaît peu. La défense céleste et Rafinha, très inspirés, en étaient responsables.

19/01/2020

Agir à 20h50

CET

sport.es

ATH

CEL

Club athlétique

Forgeron; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López, Muniain, Raúl García, Ibai Gómez (Villalibre, 67 ‘); Iñaki Williams (Lekue, 82e).

Celtique

Ruben; Kevin, Araujo, Murillo, Lucas Olaza; D’accord, Rafinha (Denis Suárez, 79 ‘), Fran Beltrán, Brais Méndez (Aidoo, 88’); Iago Aspas et Santi Mina (Cheikh, 68e).

Buts

0-1 M.56 Rafinha. 1-1 M.76 Raúl García.

Arbitre

J’ai mesuré Jiménez (catalan). TA: Capa (13 ‘), Unai López (19’), Yuri (27 ‘), Iñigo Martínez (83’); Araujo (23 ‘), Rubén Blanco (73’), Kevin (93 ‘).

Incidents

Match joué à San Mamés.

San Mamés a vu deux grandes nouveautés au début. Murillo, exazulgrana, a fait ses débuts avec Celta. Et les fans de lions ont souri en voyant qu’une de leurs idoles, Muniain, est réapparue après avoir surmonté une blessure.

Au premier semestre, la chose étrange était le tirage au sort final. Et cela s’est produit absolument tout sauf un objectif. Les Basques sont sortis comme un coup de feu sachant l’opportunité en or qu’ils avaient devant eux et le fardeau auquel ils se soumettaient aux célestes était énorme. Ils ont beaucoup souffert des côtés, où Raúl García, Yeray et Muniain – qui ont rencontré un félin Rubén Blanco – avaient le but de jouer. Les Galiciens se sont réveillés de la sieste, et après quelques avis, Santi Mina a raté un but chanté, envoyant le ballon avec le gardien battu.

Le script initial a été tracé après la pause. Le Garitano avait encore une fois le but très proche. Entre le gardien de but et l’arrière, ils ont brisé, comme ils le pouvaient, toutes les occasions rojiblancas, qui n’étaient pas rares. Mais le football a ces choses. Rafinha, insistant comme tout le monde et qui nous a laissé sa meilleure performance en tant que joueur céleste, a fait sauter la banque. Il a croisé le ballon de face à la surprise de San Mamés. Incroyable mais vrai.

Cependant, Athletic n’a pas perdu la foi. Il a continué à insister, à travailler, pour obtenir sa récompense. Et il est venu sous la forme de pénalité par Fran Beltrán dans la zone que Raúl García n’a pas manqué. Malgré le siège final, le match nul était le résultat final.