Résumé et objectifs d’Athletic

Bordalás va sérieusement. Et son Getafe aussi. Les azulones ont montré que leur classement européen n’était pas le fruit du hasard et maintenant ils vont plus loin. Pour les champions. Damián Suárez et Mata ont fait vacciner un athlète disparu qui prend un important varapalo avant de recevoir le Barça dans la Copa del Rey.

02/02/2020

À 17h55

CET

Francesc Ripoll

Unai Simón (Ibai Gómez, 68e); Lekue (Capa, 68 ‘), Yeray, Iñigo, Yuri; Dani García, Unai López, Muniain, Williams; Raúl García et Villalibre (Aduriz, 68 ‘).

Getafe

David Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Maksimovic, Arambarri; Nyom (Kenedy, 92 ‘), Cucurella; Mata (Timor, 85 ‘) et Deyverson (Molina, 55’).

Buts

0-1 M.36 Damián Suárez. 0-2 M.50 Jaime Mata (pen.).

Arbitre

Alberola Rojas (castellanomanchego). TA: Yuri (63 ‘), Iñigo Martínez (86’); Deyverson (12 ‘), Arambarri (40’), Mata (63 ‘), Damián Suárez (67’), Nyom (70 ‘).

Incidents

Match joué à San Mamés.

Le Getafe était très clair sur ce qu’il devait faire. Laissez l’Athletic monopoliser la possession du ballon, mais empêchez les lions de faire des jeux significatifs. Il n’y avait pratiquement pas de football à San Mamés, et c’était comme une bague à Bordalás. Et d’ailleurs, une équipe aussi travaillée sait générer du danger à partir de rien.

Olivera, avant que le duel n’entre dans une phase très rude, pardonnait à la première alors que les fans prenaient toujours place. Et Damián Suárez, avec la chaleureuse fête, Il s’habilla en Dani Alves pour faire taire le fief rojiblanco. Il a combiné avec Mata, il l’a fait à nouveau avec Deyverson et battre Unai Simón. Premier but de l’Uruguayen qui n’est pas un ballon stationnaire. Énorme

Les azulones ont complètement désactivé les Basques, qui n’ont tiré qu’à la porte avec une tentative de Villalibre et un autre tir sur le costume de Williams dans un jeu invalidé plus tard.

Et le Getafe, le sien. Prendre du pétrole là où il n’y en a pas. Déjà après la pause et après un avertissement de Mata, le VAR a vu les mains de Lekue à l’intérieur de la zone que le bélier batteur n’a pas pardonné. Le plan de Bordalás est resté intact. Va mourir dans toutes les boules divisées. Même l’entrée d’Aduriz sur le terrain trois mois plus tard ne pouvait rien changer. Le même arbitrage vidéo a annulé un but contre Williams, qui a laissé Athletic sans espoir. La Ligue des champions est plus qu’un rêve dans le sud de Madrid.