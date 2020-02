Résumé et objectifs d’Athletic

Un peu d’Oier il a servi Osasuna à attaquer un San Mamés qui a son esprit sur la Copa del Rey. Les Navarrais sont revenus sur le chemin de la victoire et aggravent la crise de la ligue des lions, puisqu’ils n’ont plus gagné depuis décembre.

16/02/2020

À 20h52

CET

Francesc Ripoll

ATH

OSA

Club athlétique

Unai Simon; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Unai Núñez, Yuri Berchiche; Vainqueur (Ibai Gómez, 74 ‘), Vesga, Raúl García (Aduriz, 68’), Villalibre (Sancet, 46 ‘) et Williams.

Osasuna

Forgeron Roncaglia, Aridane, Unai García, Estupiñán; Nacho Vidal (David García, 88 ‘), Oier (Fran Mérida, 91’), Brasanac, Iñigo Pérez; Adrián (Roberto Torres, 77 ‘) et Gallego.

Arbitre

González Fuertes (asturien). TA: Vainqueur (27 ‘), San José (33’), Iñigo Martínez (77 ‘), Aduriz (80’); Roncaglia (38 ‘), Oier (39’), ENric Gallego (48 ‘), Brasanac (55’).

Incidents

Match joué à San Mamés.

La paroisse basque, toujours ravie par l’illusion de la copera, a vu comment la leur a commencé le jeu mieux, contrôler le cuir de plus en plus et sans laisser progresser Osasuna Au moins, il n’a pas accordé d’occasions. Mais à Bilbao, ils ne pensent qu’à sortir la barge. Et cela a peut-être un impact sur le jeu des rojiblancos, qui n’était pas, de loin, le plus coloré du monde en première mi-temps.

Et petit à petit, les rouges s’étirent jusqu’à ce qu’ils trouvent leur récompense. Unai Simón a rejeté un talon de Brasanac, mais Oier Sanjurjo, vêtu de Chimy, envoya le ballon au fond des filets. La réaction des lions n’a pas attendu, bien que le VAR a annulé le but de Williams en raison de l’absence antérieure de Raúl García.

L’athlétisme s’est amélioré après la pause, conscient que la zone européenne est de plus en plus éloignée. Mais Arrasate posait un bon cadre défensif que ceux de Garitano ne pouvaient surmonter. Possession, totalement stérile, uniquement traduite sur un mauvais coup du jeune Victor qui rebondit sur la barre transversale. À San Mamés, ils se frottent les mains. Il y a un avenir.

Ce que la paroisse basque n’a pas fait, c’est célébrer le but de la cravate malgré le harcèlement et la démolition finale. Le Navarrais a jeté le verrou et Herrera a sauvé les buts de Williams et Capa. Même Aduriz a terminé le poste en fin de match. L’Osasuna respire calmement, et égale des points à un athlète ce qui semble qu’il lui suffira de conserver la Coupe pour jouer en Europe l’année prochaine.